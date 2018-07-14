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Бронзовыми призерами чемпионата мира по футболу-2018 стали бельгийцы

Спорт

Завершился матч за бронзовые медали чемпионата мира по футболу 2018 года. Игра закончилась победой бельгийцев. Стоит отметить, что это первые медали мирового первенства за всю историю выступлений сборной Бельгии. Англии же не впервой проигрывать матч за третье место — так, в 1990 году футболисты Соединенного Королевства уже становились четвертыми в общем турнирном зачете.

Бронзовыми призерами чемпионата мира по футболу-2018 стали бельгийцы. 389524.jpeg
Фото: ru.fifa.com

Подопечные Роберто Мартинеса открыли счет в самом начале игры. На четвертой минуте встречи отличился защитник бельгийцев, игрок французского "Пари Сен-Жермен" Тома Менье. Этот быстрый гол не стал единственным в матче, но следующего мяча пришлось ждать почти 80 минут. Отличился Эден Азар, полузащитник английского "Челси". Таким образом, счет стал 2:0.

Данный результат является лучшим результатом бельгийских футболистов на чемпионатах мира. Столь же близко к бронзовым медалям бельгийцы были в 1986 году на чемпионате в Мексике. Но тогда они уступили в матче за бронзу Франции, заняв 4-ое место на турнире.

Любопытно, что сборная Бельгии потерпела на турнире лишь одно поражение — в полуфинальном матче с французами. Тогда, напомним, Бельгия уступила со счетом 0:1. У англичан на одно поражение больше — до сегодняшнего матча раз они уже проигрывали. Это случилось на групповом этапе, в третьем туре. Что интересно, тогда англичане проиграли той же Бельгии, что сегодня лишила их бронзовых медалей мирового первенства.

Последний матч чемпионата мира по футболу 2018 состоится завтра, 15 июля, в 00:00 по московскому времени. Золотые медали турнира разыграют между собой сборные Франции и Хорватии.

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Темы чм-2018 бронза Бельгия чемпионат мира по футболу
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