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Сборная России одержала первую победу на домашнем чемпионате мира

Спорт

14 июня в стартовом матче чемпионата мира по футболу игроки сборной России одержали победу над командой Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Сборная России одержала первую победу на домашнем чемпионате мира. 388141.jpeg

В этой игре отличились  Юрий Газинский (12-я минута), Денис Черышев (43, 90+1), Артем Дзюба (71), Александр Головин (90+4) со штрафного.

Отметим, что полузащитник Алан Дзагоев получил травму в первом тайме и не смог продолжить встречу. По словам главы Российской футбольной премьер-лиги Сергея Прядкина, Дзагоев выбыл из строя на оду-две недели.

Заменой ему стал Денис Черышев, который в итоге забил два гола. Болельщики на сайте ФИФА признали его лучшим игроком матча.

Как пояснила вице-премьер России Ольга Голодец  футболисты сборной России устроили для всей страны праздник, победив в матче открытия мундиаля.

"Впервые мы получили право провести чемпионат мира. Много усилий вложено в организацию. Конечно, мы возлагали огромные надежды на матч открытия, и ребята преподнесли стране праздник", - рассказала Голодец.

По поводу сегодняшнего матча главный тренер сборной Саудовской Аравии по футболу Хуан Антонио Пицци заявил, что продолжит работать в полную силу. 

"Сегодняшний матч - не то, на что нужно ссылаться. Мы играли не так, как планировали. Есть некоторые вещи, которые мы должны улучшать, и мы будем их улучшать", -  резюмировал тренер.

Чемпионат мира начнется 14 июня и завершится 15 июля, спортсменов примут 11 городов страны. Сборной России предстоит сыграть с командами группы A. На московском стадионе российские спортсмены встретятся с командой Саудовской Аравии, на санкт-петербургском - Египта, на самарском - Уругвая.

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