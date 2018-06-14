Обнародован стартовый состав российской футбольной сборной

Сборная России определилась со стартовым составом на первый матч чемпионата мира по футболу против Саудовской Аравии.
Как говорится в Twitter национальной команды, первые минуты матча на поле проведут вратарь Игорь Акинфеев, защитники Мариу Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, полузащитники Юрий Жирков, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Александр Головин, Алан Дзагоев и нападающий Федор Смолов.
Напомним, матч начнется в 18:00 по московскому времени и пройдет на московском стадионе «Лужники». Сборной России также предстоит сыграть с командами Египта и Уругвая.
Стоит добавить, что сборная России занимает 70-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) и формально является слабейшей из команд-участниц ЧМ-2018.
Отметим, что в Россию также прибыли спортсмены из Панамы, Саудовской Аравии, Испании, Исландии, Марокко, Аргентины и Туниса. Соревнования начнется 14 июня и завершатся через месяц, игры пройдут на стадионах 11 городов страны.
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