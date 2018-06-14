Ибрагимович пророчит России победу на ЧМ-2018

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович утверждает, что победителем ЧМ-2018 станет Россия.
Ибрагимович, завершивший карьеру в национальной команде, прибыл в Москву для участия в спонсорском мероприятии, которое проводится в преддверии старта чемпионата.
На вопрос журналиста "Матч ТВ", что именно, по мнению спортсмена, свидетельствует о будущем триумфе России, Ибрагимович ответил лаконично: "Потому что я здесь". И добавил, что приехал именно для того, чтобы Россиия победила в ЧМ-2018.
Сегодня состоится торжественное открытие чемпионата, после которого россияне проведут матч против Саудовской Аравии.
Как ранее сообщала "Правда.Ру", на открытии сегодня выступит британский певец Робби Уильямс, который признался, что такая возможность для него — воплощение детской мечты. Компанию Уильямсу составят именитая российская оперная дива Аида Гарифуллина и двукратный чемпион мира ФИФА, бразилец Роналдо, чей образ будет олицетворять вершину футбольного мастерства.
Выступление артистов состоится незадолго до начала матча открытия ЧМ-2018. Таков новый формат церемонии открытия, придуманный Феликсом Михайловым, за плечами которого уже достаточно успешных постановок, приуроченных к значимых спортивным событиям.
По его словам, действо, как и церемония закрытия, будет наполнено музыкальными номерами, особенностью открытия станет максимальное его приближение к началу матча. При этом шоу не ограничится стадионом. Будут задействованы территории возле него, да и многие городские площадки. Соавтором церемонии открытия станет Илья Авербух.
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