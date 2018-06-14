Песков: самое главное сейчас - это измерение футбола

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил с заявлением, что открывающийся в четверг в Москве чемпионат мира по футболу отодвинул на второй план политические и прочие упреки в адрес России.

Фото: ru.fifa.com

По словам Пескова, "все эти упреки не имеют никакого отношения к чемпионату мира по футболу. Это совершенно разные измерения, и сейчас главное - это измерение футбола".

Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что футбол был и остается вне политики.

"Правда.Ру" ранее сообщила. что в Россию обязательно приедут главы Панамы, Узбекистана, Южной Осетии, Парагвая, Абхазии, Молдавии, Киргизии, Белоруссии, Таджикистана, Казахстана.

Так же будут присутствовать председатель президиума народного собрания КНДР, наследный принц Саудовской Аравии.

Отмечается, что российский лидер будет встречать высокопоставленных гостей вместе с руководителем ФИФА Джанни Инфантино.

Читайте больше:

Песков назвал лидеров государств, которые приедут на ЧМ-2018