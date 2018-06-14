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Источник Правда.Ру

Страшилка для иностранцев: Не ходите, болельщики, на матчи со смартфонами

Спорт

Немецким чиновникам рекомендовали не брать на проходящий в Россию чемпионат мира по футболу электронные устройства, поскольку через них якобы первые могут стать объектом шпионажа. Об этом сообщила радиостанция Deutsche Welle. Предупреждение было сделано в Северном Рейне — Вестфалии и составляет часть инструкции по технике безопасности. Представитель регионального МВД Тобиас Дункель, объясняя инициативу, напомнил о прецедентах в Турции и России, когда, по его данным, с электронных устройств считывалась информация.

Страшилка для иностранцев: Не ходите, болельщики, на матч со смартфонами. 388099.jpeg

В Германии Россия входит в список из порядка 30 стран, путешествие в которые считается рискованным, по причине чего чиновники, имеющие доступ к гостайне, обязаны уведомлять начальство о своих планах по посещению таких государств.

Процедура оформления паспорта болельщика — Fan ID стала еще одним поводом для издания инструкции, так как при оформлении заявки на паспорт болельщика требуется ввести многочисленные данные, включая персональные.

МВД Германии наличие таких инструкций на федеральном уровне для работников своего ведомства не подтвердило, отметив, что информации о сверхповышенных рисках для их граждан во время ЧМ-2018 они не имеют.

Между тем страшилка о смартфонах и шпионаже — далеко не единственная в череде тех, которыми пугают иностранных болельщиков, живописуя, с чем им придется столкнуться на ЧМ-2018 В России, "известной дикими нравами". Как ранее писала "Правда.Ру, к кампании по очернению имиджа россиян и России подключились не только западные СМИ, но и официальные лица.

Так, к примеру, The Sun выпустила материал "Тысячи хулиганов угрожают смертью английским фанатам, которые отважатся поехать на турнир этим летом", при этом никакими конкретными данными столь грозное заявление в тексте не подтверждается. Однако это не помешало The Daily Express взять фразу за аксиому и выпустить статью "Кровавая баня чемпионата мира — 2018".

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Темы ЧМ-2018 спорт футбол Россия шпионаж Германия
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