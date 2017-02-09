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Источник Правда.Ру

Биатлонист из Норвегии встал на защиту Александра Логинова

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Норвежский биатлонист Ветле Шостад отказался от критике российского спортсмена Александра Логинова. По его мнению, россиянин заслуженно одержал победу в спринте на Чемпионате мира по биатлону.

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"У Логинова было темное прошлое, связанное с употреблением запрещенных препаратов. Но теперь он соревнуются со всеми в равных условиях. Мы должны уважать правила и признать, что в гонке он оказался лучше нас", - рассказал Кристенсен.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о неспортивном поведении француза Мартена Фуркада, наехавшего на Александра Логинова.

Неспортивные страсти разгорелись сегодня на чемпионате мира по биатлону, который стартовал в австрийском Хохфильцене. Француз Мартен Фуркад спровоцировал падение россиянина Александра Логинова в зоне передачи эстафеты, наехав на его лыжу.

После гонки, в которой французы заняли второе место, а наша сборная — третье, Фуркад отказался пожимать руку Логинову. Фуркад покинул церемонию награждения и вернулся только после того, как ему сделал внушение президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андрес Бессеберг.

Поведение французского спортсмена прокомментировал российский биатлонист Антон Шипулин: "По-человечески он ведет себя некрасиво. Сбил Логинова — это было специально", — сказал Шипулин изданию "Матч-ТВ". По его словам, он ценит двукратного олимпийского чемпиона Фуркада как спортсмена, но сам бы не стал себя так вести. Отметим, что подобные выходки вовсе не являются чем-то обыденным в среде западных спортсменов.

Недавно Федерации биатлона Франции пришлось извиняться за негативные высказывания Фуркада в адрес Логинова. В начале февраля, в день рождения Логинова, Союз биатлонистов России написал ему поздравление на странице в Instagram. Фуркад оставил под поздравлением комментарий: "И не забудьте, один из его главных трофеев — двухлетняя дисквалификация за употребление ЭПО". В настоящее время никаких проблем с допингом у Логинова не предвидится, и это, по-видимому, очень раздражает его соперника.

Как рассказал президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов, президент Федерации биатлона Франции лично принес ему извинения за этот инцидент.

Темы спринт победа критика биатлон ветле шостад чемпионат мира александр логинов
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