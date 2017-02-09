Биатлонист из Норвегии встал на защиту Александра Логинова

Норвежский биатлонист Ветле Шостад отказался от критике российского спортсмена Александра Логинова. По его мнению, россиянин заслуженно одержал победу в спринте на Чемпионате мира по биатлону.

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"У Логинова было темное прошлое, связанное с употреблением запрещенных препаратов. Но теперь он соревнуются со всеми в равных условиях. Мы должны уважать правила и признать, что в гонке он оказался лучше нас", - рассказал Кристенсен.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о неспортивном поведении француза Мартена Фуркада, наехавшего на Александра Логинова.

Неспортивные страсти разгорелись сегодня на чемпионате мира по биатлону, который стартовал в австрийском Хохфильцене. Француз Мартен Фуркад спровоцировал падение россиянина Александра Логинова в зоне передачи эстафеты, наехав на его лыжу.

После гонки, в которой французы заняли второе место, а наша сборная — третье, Фуркад отказался пожимать руку Логинову. Фуркад покинул церемонию награждения и вернулся только после того, как ему сделал внушение президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андрес Бессеберг.

Поведение французского спортсмена прокомментировал российский биатлонист Антон Шипулин: "По-человечески он ведет себя некрасиво. Сбил Логинова — это было специально", — сказал Шипулин изданию "Матч-ТВ". По его словам, он ценит двукратного олимпийского чемпиона Фуркада как спортсмена, но сам бы не стал себя так вести. Отметим, что подобные выходки вовсе не являются чем-то обыденным в среде западных спортсменов.

Недавно Федерации биатлона Франции пришлось извиняться за негативные высказывания Фуркада в адрес Логинова. В начале февраля, в день рождения Логинова, Союз биатлонистов России написал ему поздравление на странице в Instagram. Фуркад оставил под поздравлением комментарий: "И не забудьте, один из его главных трофеев — двухлетняя дисквалификация за употребление ЭПО". В настоящее время никаких проблем с допингом у Логинова не предвидится, и это, по-видимому, очень раздражает его соперника.

Как рассказал президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов, президент Федерации биатлона Франции лично принес ему извинения за этот инцидент.