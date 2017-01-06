Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Устюгов назвал свою дисквалификацию "беспределом"

Спорт

Биатлонист Евгений Устюгов прокомментировал информацию о своей дисквалификации и лишении олимпийского золота из-за обвинений в употреблении допинга. Спортсмен назвал решение суда "беспределом".

"Уже не удивлен, беспредел есть беспредел. Живу так уже шесть лет. Меня не удивляет, что в 2018 году IBU вынес решение по мне о том, что я не употреблял допинг, а теперь вдруг снова", - заявил Устюгов.

Биатлонист утверждает, что намерен обратиться в суд Австрии, чтобы обжаловать дисквалификацию и добиться справедливости. В планах Устюгова потребовать провести открытое заседание с участием журналистов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Сергей Устюгов посвятил рекорд по количеству побед на этапе "Тур де Ски" своей маме.

Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку на 10 км на этапе "Тур де Ски" в итальянском Доббиако, установив рекорд по количеству побед в рамках многодневки среди мужчин — пять.

Устюгов улучшил достижение норвежца Мартина Сундбю, который в 2016 году выиграл четыре этапа. Среди женщин рекордсменкой остается соотечественница Сундбю Марит Бьорген, одержавшая пять побед в 2015 году.

Сейчас Устюгов возглавляет общий зачет многодневки. До ее завершения осталось два этапа.

Кстати, Сергей Устюгов посвятил победу в индивидуальной гонке своей маме, которая 6 января празднует день рождения.

"Сегодня у меня был двойной стимул, потому что у моей мамы день рождения, и эта победа для неё. Мама, я тебя люблю!" — цитирует Устюгова ТАСС.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказал журналистам, что счастлива, что в России есть такие лыжники, как Сергей Устюгов, и гордится его результатами в престижной многодневке "Тур де Ски".

А вице-президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа по лыжным гонкам Сергей Крянин заявил, что лыжник будет предельно мотивирован на чемпионате мира в финском Лахти, который пройдет с 22 февраля по 5 марта.

"Сложно предугадать, как Сергей выступит на чемпионате мира, который является главным стартом сезона, — заметил Крянин. — Удержать хорошую форму ему будет не так просто, но время для восстановления есть. Я надеюсь, что тренер сборной Маркус Крамер сумеет правильно подвести Устюгова к этим соревнованиям, и в Лахти Сергей нас также будет радовать своими победами. А мотивация на этом чемпионате у Устюгова будет очень хорошая".

Напомним, глава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг заявил, что организация получила от Всемирного антидопингового агентства (WADA) список россиян, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.

Как сообщает sport. de, ряд западных биатлонистов, в том числе и Фурхад, раскритиковал травлю российских спортсменов, потребовав представить "факты и доказательства". Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьерндален заявил, что "для него все спортсмены чисты, если их не уличили в допинге". Между тем тренер шведской сборной по биатлону Вольфганг Пихлер заявил, что обвинения в допинге — это "атака на спорт".

Темы суд спорт золото биатлон австрия беспредел олимпиада евгений устюгов дисквалификация
@media (max-width: 428px) { #lenta { height: 1024px; max-height: 275vw; } }
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Император против узурпатора
Новости спорта
Флорентийский кальчо и страйкбол: спорт, заряжающий адреналином
Власть
Дмитрий Фетисов: в пробирке губернатора не вырастить
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Макрон считает, что Россия не долго будет дружить с Китаем
Александр Ширвиндт уйдет с поста худрука Театра Сатиры
Устюгов назвал свою дисквалификацию "беспределом"
Зеленский: Украина готова к диалогу с населением Донбасса
Зеленский захотел провести выборы в Крыму
Полина Гагарина зарабатывает больше мужа в 140 раз
В Азовском море задержали браконьеров из Украины
Недалеко от Ростова-на-Дону появится военная база НАТО
В Европе зарегистрирована первая смерть от коронавируса
Нидерланды не дали прокуратуре России материалы по делу MH17
Последние материалы
Устюгов назвал свою дисквалификацию "беспределом"
Зеленский: Украина готова к диалогу с населением Донбасса
Император против узурпатора
Зеленский захотел провести выборы в Крыму
Полина Гагарина зарабатывает больше мужа в 140 раз
В Азовском море задержали браконьеров из Украины
Недалеко от Ростова-на-Дону появится военная база НАТО
В Европе зарегистрирована первая смерть от коронавируса
Нидерланды не дали прокуратуре России материалы по делу MH17
Из российских поликлиник исчезнут психологи и стоматологи
Популярное
Мир. Новости мира
Блумберг: "Ругать РФ за Крым? А сами-то мы как получили Калифорнию?"

Кандидат в президенты США от демократов Майкл Блумберг предпочитает избегать тем, касающихся внешней политики.

Блумберг: "Ругать РФ за Крым? А сами-то мы как получили Калифорнию?"
Александр Тихонов: "Фуркад прав. Резцова пропила всё что можно"
Биатлон
Александр Тихонов: "Фуркад прав. Резцова пропила всё что можно"
Шоу-бизнес
Дочь Волочковой снова появилась на публике с мачехой
Шоу-бизнес
Петросян выплатил Степаненко миллиард рублей
Соломон Соловьев Водолеи, творящие чудеса - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Скандал с камчатской телеведущей: смех сквозь льготы Василий Амирджанов Любовь Степушова Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому Любовь Степушова
Комментарии
"Новая" Конституция запретит отдавать Курилы и Крым
Россияне снова "разлюбили" Украину
Зеленский: Украина готова к диалогу с населением Донбасса
Зеленский захотел провести выборы в Крыму
Недалеко от Ростова-на-Дону появится военная база НАТО
Рядом с Иерусалимом найден храм, который противоречит Библии
Из российских поликлиник исчезнут психологи и стоматологи
Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому
Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому
Россияне снова "разлюбили" Украину
Жителя Колымы подозревают в непристойных действиях в WhatsApp
"Нам не нужна ни бедная, ни богатая Россия"
Биатлониста Устюгова лишили золота Олимпиады в Сочи из-за допинга
Блумберг: "Ругать РФ за Крым? А сами-то мы как получили Калифорнию?"
Римляне не сдаются. Битва при Пидне
В Иране считают, что страна находится на грани войны с США
"Нам не нужна ни бедная, ни богатая Россия"
Депутат Госдумы предложил организовать для россиян курсы личной гигиены
Александр Тихонов: "Фуркад прав. Резцова пропила всё что можно"
В Иране считают, что страна находится на грани войны с США
Зеленский обратился к представителям США за военной помощью
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ