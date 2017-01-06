Устюгов назвал свою дисквалификацию "беспределом"

Биатлонист Евгений Устюгов прокомментировал информацию о своей дисквалификации и лишении олимпийского золота из-за обвинений в употреблении допинга. Спортсмен назвал решение суда "беспределом".

"Уже не удивлен, беспредел есть беспредел. Живу так уже шесть лет. Меня не удивляет, что в 2018 году IBU вынес решение по мне о том, что я не употреблял допинг, а теперь вдруг снова", - заявил Устюгов.

Биатлонист утверждает, что намерен обратиться в суд Австрии, чтобы обжаловать дисквалификацию и добиться справедливости. В планах Устюгова потребовать провести открытое заседание с участием журналистов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Сергей Устюгов посвятил рекорд по количеству побед на этапе "Тур де Ски" своей маме.

Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку на 10 км на этапе "Тур де Ски" в итальянском Доббиако, установив рекорд по количеству побед в рамках многодневки среди мужчин — пять.

Устюгов улучшил достижение норвежца Мартина Сундбю, который в 2016 году выиграл четыре этапа. Среди женщин рекордсменкой остается соотечественница Сундбю Марит Бьорген, одержавшая пять побед в 2015 году.

Сейчас Устюгов возглавляет общий зачет многодневки. До ее завершения осталось два этапа.

Кстати, Сергей Устюгов посвятил победу в индивидуальной гонке своей маме, которая 6 января празднует день рождения.

"Сегодня у меня был двойной стимул, потому что у моей мамы день рождения, и эта победа для неё. Мама, я тебя люблю!" — цитирует Устюгова ТАСС.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказал журналистам, что счастлива, что в России есть такие лыжники, как Сергей Устюгов, и гордится его результатами в престижной многодневке "Тур де Ски".

А вице-президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа по лыжным гонкам Сергей Крянин заявил, что лыжник будет предельно мотивирован на чемпионате мира в финском Лахти, который пройдет с 22 февраля по 5 марта.

"Сложно предугадать, как Сергей выступит на чемпионате мира, который является главным стартом сезона, — заметил Крянин. — Удержать хорошую форму ему будет не так просто, но время для восстановления есть. Я надеюсь, что тренер сборной Маркус Крамер сумеет правильно подвести Устюгова к этим соревнованиям, и в Лахти Сергей нас также будет радовать своими победами. А мотивация на этом чемпионате у Устюгова будет очень хорошая".

Напомним, глава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг заявил, что организация получила от Всемирного антидопингового агентства (WADA) список россиян, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.

Как сообщает sport. de, ряд западных биатлонистов, в том числе и Фурхад, раскритиковал травлю российских спортсменов, потребовав представить "факты и доказательства". Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьерндален заявил, что "для него все спортсмены чисты, если их не уличили в допинге". Между тем тренер шведской сборной по биатлону Вольфганг Пихлер заявил, что обвинения в допинге — это "атака на спорт".