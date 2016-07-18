Боец MMA победил соперника после гибели матери

В Воронеже 22 февраля прошел бой в рамках Международного турнира по смешанным единоборствам ММА Fight Riot. Уроженец посёлка Добринка Липецкой области Илья Курзанов победил оппонента бразильца Андерсона Буеро.

Сам Илья после боя рассказал, что "радоваться ему нечему", поскольку накануне 17 февраля его мать погибла в ДТП. Инцидент произошел на участке автотрассы "Воронеж - Тамбов" в Верхнехавском районе Воронежской области. В машину мамы Ильи Курзанова врезался грузовик.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как боец ММА унизил своего соперника с помощью игры Pokenon GO.

Игра Pokemon GO продолжает обрастать шлейфом скандальных историй.

Отличился боец смешанных единоборств Майкл Пейдж, который, с помощью компьютерной игры, решил полностью унизить нокаутированного им соперника. После того, как визави Пейджа оказался на полу ринга, он надел бейсболку с изображением покебола и совершил ритуал из Pokemon GO — выпустил мяч в побежденного противника. Видео триумфа Пейджа собрало в сети больше полумиллиона просмотров.

Pokemon GO — проект, разработанный для игры в так называемой "дополненной реальности" для смартфонов и планшетов. Игрокам предстоит искать прячущихся покемонов в городах, где живем, вызывать их на поединки и ловить в случае победы.

После того как игроки в Pokemon GO начали играть покемонов на кладбищах, в церквях, музее памяти жертв холокоста, во многих странах выступили за запрет игры. А пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков заявил о неприемлемости идеи превращения Кремля в площадку для игры.

Кроме того, стало известно о том, что преступники использовали игру для того, чтобы грабить геймеров.

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