Футбольный комментатор Орлов: Кокорин и Мамаев обязательно сядут

Телекомментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов призывает футбольный клуб искать нового нападающего, а не рассчитывать на возвращение из Бутырки Александра Кокорина.

По словам опытного журналиста, Кокорин, обвиняемый в нападении на чиновника 8го октября, не тренируется и даже почти не двигается несколько месяцев - это чревато полной потерей формы для футболиста. Также Орлов сообщил, что в личном разговоре знакомый следователь подтвердил, что срок заключения Александра Кокорина и Павла Мамаева, скорее всего, будет продлён. "Футболиста Кокорина "Зенит" потерял, это очевидно," в завершении резюмировал известный комментатор.

Напомним, ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что футболистов Кокорина и Мамаева перевели в обычные камеры Бутырки из карантинных, а также о безрезультатных просьбах футбольного клуба "Зенит" выпустить Александра Кокорина.

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