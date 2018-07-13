Стадион ЧМ оказался непосильным для клуба российской премьер-лиги

Футбольный клуб "Ростов", входящий в премьер-лигу, не будет использовать для проведения матчей новую "Ростов арену". Об этом сообщает RT.

Фото: commons.wikimedia.org

Причиной отказа от современного стадиона стала его цена. Команда не может позволить себе арендовать арену. Чтобы провести одну игру, "Ростову" придется заплатить 12 млн рублей. В то время как игра на стадионе "Олимп-2" обойдется футболистам в 400 тысяч рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала, совещание по вопросу дальнейшего использования не только спортивных объектов, построенных к ЧМ, но и транспортной и инженерной инфраструктуры будет проведено после окончания Мундиаля.

Об этом Владимир Путин заявил в ходе встречи с легендами мирового футбола в Кремле. Все, что было построено к ЧМ, будет направлено на развитие массового спорта и физической культуры.

В собрании примут участие те, кто работает в сфере физической культуры, а также те специалисты, которые занимаются строительством и эксплуатацией сооружений и инфраструктуры.