Стадион ЧМ оказался непосильным для клуба российской премьер-лиги

Футбольный клуб "Ростов", входящий в премьер-лигу, не будет использовать для проведения матчей новую "Ростов арену". Об этом сообщает RT.
Причиной отказа от современного стадиона стала его цена. Команда не может позволить себе арендовать арену. Чтобы провести одну игру, "Ростову" придется заплатить 12 млн рублей. В то время как игра на стадионе "Олимп-2" обойдется футболистам в 400 тысяч рублей.
Ранее "Правда.Ру" писала, совещание по вопросу дальнейшего использования не только спортивных объектов, построенных к ЧМ, но и транспортной и инженерной инфраструктуры будет проведено после окончания Мундиаля.
Об этом Владимир Путин заявил в ходе встречи с легендами мирового футбола в Кремле. Все, что было построено к ЧМ, будет направлено на развитие массового спорта и физической культуры.
В собрании примут участие те, кто работает в сфере физической культуры, а также те специалисты, которые занимаются строительством и эксплуатацией сооружений и инфраструктуры.
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