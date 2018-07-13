Черчесов поблагодарил наставника украинской сборной за помощь

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил благодарность наставнику украинской сборной Андрею Шевченко. По его словам, украинский тренер помог ему несколькими важными тактическими советами.

Фото: ru.fifa.com

Так, по признанию самого Черчесова, подсказки украинского тренера помогли сборной России обыграть Саудовскую Аравию. Напомним, что тот матч закончился уверенной победой со счетом 5:0.

Дело в том, что незадолго до этого сборная Украины встречалась в товарищеском матче со сборной Саудовской Аравии. Наставник российских футболистов перед первой игрой на чемпионате мира-2018 позвонил своему украинскому коллеге и поинтересовался, что тот может сказать по игре аравийцев.

По словам Черчесова, Шевченко кое-что подсказал ему по тактике, которой придерживалась сборная Саудовской Аравии и посоветовал, как лучше построить против них собственную игру. Главный тренер сборной России признается, что это весьма помогло его команде в дебютном матче на турнире.

Напомним, что сборная России сенсационно дошла до четвертьфинала, но там оступилась в матче с хорватской сборной. Сборная Украины же не прошла квалификацию на футбольный турнир в России. Интересно, что во всемирном рейтинге футбольных сборных команда из Незалежной занимает гораздо более высокое место, нежели россияне. Так, сборная Украины занимает 35-ое место, а сборная России — лишь 70-ое.

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