Позовут ли Игнашевича в сборную тренером, знает Черчесов

На вопрос о том, станет ли Сергей Ишнашевич, бывший защитник национальной команды, ее тренером, ответил Станислав Черчесов. Об этом сообщает RT.
Судя по всему, главный тренер сборной не собирается расставаться с Игнашевичем даже после того, как тот объявил о завершении карьеры.
"Он уже один раз завершал карьеру, но хорошо, что не поменял номер телефона. И вчера я его снова попросил не менять номер. Так что, Сергей, заканчивай, и с удовольствием, а там разберёмся. Идей всегда много", - рассказал Черчесов.
Ранее главному тренеру национальной команды уже удавалось вернуть футболиста в сборную в качестве футболиста.
Сергей Игнашевич провел больше всех матчей за российскую сборную. На его счету 127 игр. Бывшему защитнику сейчас 38 лет. После встречи в 1/4 финала с хорватской командой Игнашевич заявил о завершении своей карьеры в сборной.
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