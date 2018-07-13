Англичан поймали на жульничестве после гола хорватов

Сборная Англии предприняла попытку молниеносно отыграться после забитого на 110-й минуте гола в исполнении хорватской команды. В официальной трансляции момент не показали. Видео появилось в аккаунте twitter, посвященном ЧМ.

Фото: ru.fifa.com

Футболисты хотели воспользоватся заминкой, которая произошла во время празднования сборной Хорватии. Игроки Маркус Рэшфорд и Джесси Лингард разыграли мяч в центре поля и стремительно побежали к воротам противника.

Однако судья не оценил задумку англичан. Он остановил резко развернувшуюся атаку. По правилам мяч в центре можно разыграть в том случае, если на половине поля команды, которая совершает маневр, нет ни одного игрока противника.

Только хорваты были на чеку даже в момент, когда поздравляли Марио Манджукича. Один из футболистов остался на половине англичан и тем самым не дал совершит им атаку.

Ранее "Правда.Ру" писала, полузащитника хорватской команды Ивана Перишича госпитализировали в одну из столичных больниц.

Спортсмен получил серьезную травму во время полуфинального матча с Англией. Он повредил правый коленный сустав.

Игра с англичанами была напряженной для Перишича и в то же время результативной. Он отличился одним забитым голом и эффективной передачей. Ивана признали лучшим игроком этого матча.

Сборная Хорватии встретилась в полуфинале с командой Англии. Футболистам удалось одержать победу над англичанами со счетом 2:1. Теперь хорваты встретятся со сборной Франции в финальном матче Мундиаля в это воскресенье на стадионе "Лужники".