ЧМ-2026 по футболу пройдет сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике

Чемпионат мира по футболу 2026 года впервые пройдет в трех странах: США, Мексике и Канаде.

Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил об этом на 68-м конгрессе ФИФА в Москве. Боссы объединенной заявки уверяют, что уже полностью готовы к проведению ЧМ. При этом у СШа есть разногласия с Канадой по поводу торговых пошлин, а на границе с Мексикой может появиться стена. Но тем не менее:

We are ready to welcome the world to North America! Thank you to all who supported our vision for a united @FIFAWorldCup!