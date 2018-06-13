Чемпионат мира по футболу 2026 года впервые пройдет в трех странах: США, Мексике и Канаде.
Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил об этом на 68-м конгрессе ФИФА в Москве. Боссы объединенной заявки уверяют, что уже полностью готовы к проведению ЧМ. При этом у СШа есть разногласия с Канадой по поводу торговых пошлин, а на границе с Мексикой может появиться стена. Но тем не менее:
United 2026✔@united2026
We are ready to welcome the world to North America! Thank you to all who supported our vision for a united @FIFAWorldCup!
We are ready to welcome the world to North America! Thank you to all who supported our vision for a united @FIFAWorldCup! ������������ pic.twitter.com/xuQAh2dBzc- United 2026 (@united2026) 13 июня 2018 г.
Как пишет Газета.ру, испаноязычные мексиканцы ликуют сейчас со своими англоязычными северными соседями. А тем придется жить с осознанием, что вожделенный успех был достигнут во "вражеской" Москве.
Отметим, что с результатом 134:65 трио американских держав победили Марокко.
Этот турнир станет первым, который пройдет по новому формату: в нем примут участие 48 сборных.
По данным РИа Новости, мтчи пройдут в 23 городах: Мехико, Гвадалахара, Монтеррей (все - Мексика), Эдмонтон, Торонто, Монреаль (все - Канада), Нью-Йорк/Нью-Джерси, Филадельфия, Балтимор, Вашингтон, Бостон, Цинциннати, Нэшвилл, Атланта, Орландо, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сити, Сиэтл (все - США).
Грузинская свалка превратилась в инкубатор. Это произошло из-за того, что марнеульская птицефабрика выкинула туда яйца.
Докажите, что по делу о крушении МН17 использовались ложные доказательства. Так прокомментировала Bellingcat пост в твиттере первого зама постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского о своей работе.
Грузинская свалка превратилась в инкубатор. Это произошло из-за того, что марнеульская птицефабрика выкинула туда яйца.
Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Конечно, этот шаг Асада согласован с Москвой, но не с Тегераном, высказал мнение видеостудии Pravda.Ru член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян. Это предупреждение Грузии о том, чтобы она не воплощала свои планы вступления в НАТО.