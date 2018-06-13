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ЧМ-2026 по футболу пройдет сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике

Спорт

Чемпионат мира по футболу 2026 года впервые пройдет в трех странах: США, Мексике и Канаде.

ЧМ-2026 по футболу пройдет сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике. 388044.jpeg

Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил об этом на 68-м конгрессе ФИФА в Москве. Боссы объединенной заявки уверяют, что уже полностью готовы к проведению ЧМ. При этом у СШа есть разногласия с Канадой по поводу торговых пошлин, а на границе с Мексикой может появиться стена. Но тем не менее:  

United 2026✔@united2026

We are ready to welcome the world to North America! Thank you to all who supported our vision for a united @FIFAWorldCup! 🇨🇦🇲🇽🇺🇸

We are ready to welcome the world to North America! Thank you to all who supported our vision for a united @FIFAWorldCup! ������������ pic.twitter.com/xuQAh2dBzc

- United 2026 (@united2026) 13 июня 2018 г.

Как пишет Газета.ру, испаноязычные мексиканцы ликуют сейчас со своими англоязычными северными соседями. А тем придется жить с осознанием, что вожделенный успех был достигнут во "вражеской" Москве.

Отметим, что с результатом 134:65 трио американских держав победили Марокко. 

Этот турнир станет первым, который пройдет по новому формату: в нем примут участие 48 сборных.

По данным РИа Новости, мтчи пройдут в 23 городах: Мехико, Гвадалахара, Монтеррей (все - Мексика), Эдмонтон, Торонто, Монреаль (все - Канада), Нью-Йорк/Нью-Джерси, Филадельфия, Балтимор, Вашингтон, Бостон, Цинциннати, Нэшвилл, Атланта, Орландо, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сити, Сиэтл (все - США).

 

 

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Темы сша футбол канада проведение
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