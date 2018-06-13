Кремль рассказал о приглашении Трампа на ЧМ-2018

Глава Белого дома Дональд Трамп - желанный гость на чемпионате мира в России. Такую позицию услышали журналисты от пресс-секретаря президента страны Дмитрия Пескова. Он также отметил, что на российской земле будут рады главам всех стран.



ЧМ-2018: Будет ли фанатское побоище в России?

Спикер напомнил слова Владимира Путина о том, что в Москве ждут всех гостей, это распространяется и на визитеров высшего уровня из США. Эта реплика была приведена в ответ на вопрос о том, возможно ли приглашение Трампа в Россию на соревнования.

Пресс-секретарь отметил, что регулярно обновляет список гостей из-за рубежа. Так, планируют приехать абхазский лидер Рауль Хаджимба, армянский Никол Пашинян, белорусский Александр Лукашенко, киргизский Сооронбай Жээнбеков, азербайджанский Ильхам Алиев, казахстанский Нурсултан Назарбаев. Также ждут высоких гостей из Ливана, Молдавии, Панамы, Парагвая, Саудовской Аравии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.

Песков подчеркнул, что этих персон ждут на открытии, их будет принимать Владимир Путин и руководитель ФИФА Джанни Инфантино. Руководители стран и правительств также планируют приезжать в Россию на игры своих сборных.

Соревнования отроются завтра в «Лужниках» и завершатся через месяц. Спортсменов ждут в одиннадцати городах страны.

Читайте также:

Немецкий пенсионер доехал на ЧМ-2018 на пивном тракторе

Более 5000 аргентинцев приедут в Нижний Новгород на ЧМ-2018