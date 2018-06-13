Робби Уильямс рассказал о детской мечте про ЧМ-2018

Нынешний чемпионат мира по футболу, который уже завтра начнется в России, поможет сбыться детской мечте британского певца Робби Уильямса. Именно так охарактеризовал он возможность выступить на открытии чемпионата 14 июня, которое пройдет на стадионе "Лужники". Певец признался, что счастлив вновь побывать в России и стать частью такого важного события — "открытия чемпионата мира ФИФА на глазах у 80 тысяч зрителей на трибунах стадиона и миллионов любителей игры по всему миру". Компанию Уильямсу составят именитая российская оперная дива Аида Гарифуллина и двукратный чемпион мира ФИФА, бразилец Роналдо, чей образ будет олицетворять вершину футбольного мастерства.

Робби Уильямс позволил себе дать совет болельщикам сборной России, призвав их молиться о чуде и рассказав, что сам сделает также, но — в адрес английских футболистов. "Надеюсь, Англия выиграет чемпионат мира при моей жизни", — отметил он, добавив, что обычно болельщики английской сборной остаются разочарованными.

По информации пресс-службы ФИФА, выступление артистов состоится незадолго до начала матча открытия ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии. Таков новый формат церемонии открытия, придуманный Феликсом Михайловым, за плечами которого уже достаточно успешных постановок, приуроченных к значимых спортивным событиям.

По его словам, действо, как и церемония закрытия, будет наполнено музыкальными номерами, особенностью открытия станет максимальное его приближение к началу матча. При этом шоу не ограничится стадионом. Будут задействованы территории возле него, да и многие городские площадки. Соавтором церемонии открытия станет Илья Авербух.

Лейтмотив действа — не только футбольная тема, но и представление страны-хозяйки, чему в большой степени будет способствовать выступление Аиды Гарифуллиной — обладательницы одного из самых знаменитых молодых голосов России.

Читайте также:

Песков назвал лидеров государств, которые приедут на ЧМ-2018

Футболисты со всего мира приезжают в Россию на ЧМ-2018

Геям разрешили целоваться на матчах ЧМ-2018 в России