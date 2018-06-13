Песков назвал лидеров государств, которые приедут на ЧМ-2018

Стало известно, кто из глав иностранных государств будет на присутствовать на открытии чемпионата мира по футболу.

Пресс-секретарь российского президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Россию обязательно приедут главы Панамы, Узбекистана, Южной Осетии, Парагвая, Абхазии, Молдавии, Киргизии, Белоруссии, Таджикистана, Казахстана.

Так же будут присутствовать председатель президиума народного собрания КНДР, наследный принц Саудовской Аравии.

Отмечается, что российский лидер будет встречать высокопоставленных гостей вместе с руководителем ФИФА Джанни Инфантино.

По словам Пескова, "и дальше в течение месяца главы государств и правительств продолжат приезжать к нам, чтобы посещать матчи с участием своих команд".

Российский лидер также выступит перед участниками конгресса ФИФА. Кроме того, ожидаются переговоры Путина с президентами Азербайджана, Руанды, Боливии, премьером Ливана, премьером Армении.

Отметим, что на чемпионате мира по футболу будет присутствовать несколько сотен возрастных волонтеров. Как говорят организаторы турнира, работать пожилые люди будут наравне с молодыми, но их не будут привлекать к работе, связанной с физическими нагрузками.

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