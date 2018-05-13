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Источник Правда.Ру

Гостей ЧМ-2018 пугают чудовищными русскими

Спорт

Иностранных болельщиков чемпионата мира по футболу пугают дикими нравами России. К компании подключились не только западные СМИ, но и официальные лица.


"Жестокие сволочи": ВВС пугает англичан российскими фанатами на ЧМ-2018

Так, The Sun выпустила материал с заголовком "Тысячи хулиганов угрожают смертью английским фанатам, которые отважатся поехать на турнир этим летом", при этом никакими конкретными данными столько грозное заявление в тексте не подтверждается. Однако это не помешало The Daily Express взять фразу за аксиому и выпустить статью "Кровавая баня чемпионата мира — 2018".

Кроме того, высокопоставленные деятели британского правительства высказали The Financial Times следующую идею: сокращение сотрудников посольства в Москве отразится на безопасности английских болельщиков.

В этом контексте стоит также напомнить выдержки из официальных рекомендаций британским болельщикам, изданных в Форин-офисе: "Люди азиатского или афро-карибского происхождения могут привлекать нежелательное внимание в публичных местах и должны быть осторожны, особенно путешествуя поздно ночью".

К актуальной теме подключились и депутаты британского парламента: на прошлой неделе комитет по иностранным делам устроил специальные слушания. Их посвятили безопасности английских фанатов. Даже заявления министра Харриета Болдуина о высоком уровне готовности России к ЧМ не успокоили возбужденных парламентариев.

Отметим, что ранее "Правда.Ру" сообщала о невозможности спортивного бойкота ЧМ. Чемпионаты мира и Европы по футболу проходят каждые два года. Любая сборная, которая проигнорирует поездку в Россию, лишится возможности выступать на нескольких следующих турнирах.

Также "Правда.Ру" приводила заявление Немецкого футбольного союза, который отказался бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. "Немецкий футбольный союз делает ставку на диалог, а не на бойкот. Бойкот ничего не изменит. Наоборот, Олимпийские игры в Южной Корее показали, что спорт действительно может способствовать деэскалации конфликтов и стать связующим элементом в международных отношениях", — заявил в интервью Bild глава DFB Райнхард Гриндель.

Вмешательство политики в спорт не одобряет и вице-президент немецкого футбольного союза Райнер Кох, отметивший, что "использование спортивного события и его участников в политических целях" не соответствует ценностям DFB.

Напомним, Владимир Путин заявил о готовности России к ЧМ. По его словам, "подготовка к чемпионату мира по футболу, который в этом году принимает наша страна, практически завершена. В России к турниру готовы".

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Темы ЧМ-2018 футбол Чемпионат мира по футболу
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