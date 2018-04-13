Российскому спорту предсказали цунами санкций

Журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт, снявший серию фильмов о допинге в российском спорте, предупредил о грядущих масштабных дисквалификациях российских спортсменов, уличенных в допинге.
Об этом журналист написал в своем "твиттере", указав, что 60 международных федераций расследуют целый ряд антидопинговых нарушений со стороны российских спортсменов.
"Будут колоссальные последствия. Допинг в России на протяжении нескольких лет: 9 тыс. положительных проб, дела около 4,5 тыс. спортсменов расследуют 60 международных федераций", — пишет Зеппельт.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что спортивный арбитражный суд (CAS) не стал наказывать хоккеистку Объединенной команды Кореи за применение допинга. Судьи посчитали, что выявили "непреднамеренное употребление".
На Играх в Пхенчхане допинг-проба хоккеистки Ким Ын Хян дала положительный результат на гидрохлоротиазид. Этот запрещенный мочегонный препарат применяют, если хотят скрыть присутствие в организме других запрещенных веществ.
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