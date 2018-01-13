"Спартак" назвал темнокожих легионеров "шоколадками"

В субботу, 13 января, в официальном Твиттере московского ФК "Спартак" появилось видеозапись с тренировки, на которой защитник футбольного клуба Георгий Джикия называет темнокожих легионеров "шоколадками". За четыре часа запись собрала 218 тысяч просмотров и до сих пор не удалена.

Фото: Twitter

Команда проводит сбор в Объединенных Арабских Эмиратах. Накануне к ней присоединились бразильские легионеры "Спартака" Луис Адриано, Педро Роша и Фернандо. Их разминка перед сегодняшней тренировкой и попала на запись. Георгий Джикия, подходя с камерой к группе из трех чернокожих игроков и смеясь, произносит: "Смотрите, как "шоколадки" тают на солнце".

Мнения комментаторов твита разделились. Одни восприняли запись, как шутку. Другие посчитали, что "Спартаку" надо бы ответить за расизм, и призвали УЕФА расследовать инцидент.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что сборная России узнала соперников по отборочной группе на чемпионате мира по футболу, который пройдет в нашей стране с 14 июня по 15 июля 2018 года.

В группе А компания российским футболистам составят команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

Откроется чемпионат мира матчем сборных России и Саудовской Аравии 14 июня на стадионе "Лужники" в Москве. 19 июня наша команда сыграет с Египтом в Санкт-Петербурге, а 25-го — с Уругваем в Самаре.

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