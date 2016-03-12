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Шарапова признана одной из богатейших женщин в США

Бывшая первая ракетка мира вошла в рейтинг 100 самых богатых женщин США по версии Forbes. Издание оценило её состояние в 200 млн долларов.

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Бывшая спортсменка, которая в 2019 году объявила о завершении карьеры, расположилась на 87-м месте в рейтинге. Forbes отмечает, что Мария большинство доходов получила от тенниса. Также её состояние увеличилось за счёт компании по производству сладостей под брендом Sugarpova.

В рейтинге Forbes две теннисистки. Кроме Шараповой, это Серена Уильямс, которая занимает 83-е место. Американка заработала 225 млн долларов.

"Правда.Ру" в 2016 году рассказывала о том, как Шарапова отреагировала на скандал с мельдонием. Теннисистка заявила, что не знала о попадании препарата в список запрещённых веществ. 

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова опровергла сообщения о том, что ее пять раз предупреждали о внесении принимаемого ею мельдония в список запрещенных препаратов.

Ранее СМИ сообщали, что в декабре прошлого года российской теннисистке как минимум пять раз давали знать о том, что скоро это лекарство будет под запретом.

"В сообщении сказано, что я была предупреждена пять раз о предстоящем запрете на препарат, который я принимала. Это неправда и этого никогда не происходило", — написала Шарапова на своей странице в Facebook.

До этого она призналась, что не прочла одно письмо, полученное ею 22 декабря. Оно как раз было посвящено изменениям в антидопинговой программе на 2016 год.

"Я должна была обратить на это больше внимания", — отмечает теннисистка, добавляя, что не делает оправданий по поводу своего незнания.

По ее словам, другие предупреждения были "зарыты" в новостных рассылках и других источниках. К примеру, в письме от 18 декабря сообщение об антидопинговых мерах было труднодоступным из-за обилия прочей информации и необходимости авторизации на соответствующем сайте. К тому же, там принимаемый ею препарат назывался иначе. Такую рассылку спортсменка не смогла отнести к предупреждениям.

Напомним, 7 марта на пресс-конференции в Лос-Анджелесе Мария Шарапова сообщила, что в ее допинг-пробе, взятой во время выступления на Открытом чемпионате Австралии, были найдены следы запрещенного препарата мельдония. Всю ответственность за произошедшее она взяла на себя.

Международная федерация тенниса временно отстранила известную спортсменку от соревнований с 12 марта, до тех пор пока не будет принято решение по ее делу.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Шарапова занимает седьмое место. Она является победительницей пяти турниров Большого Шлема.

Мельдоний — это метаболическое средство, нормализующее энергетическийметаболизм клеток, подвергшихся гипоксии или ишемии. Поддерживает энергетический метаболизм сердца и других органов.

С 2012 года мельдоний включён в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. С 1 января 2016 года состоит в действующем списке запрещенных в спорте веществ Всемирного антидопингового агентства.

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