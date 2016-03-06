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Хабиб заявил, что не выйдет против Макгрегора даже за 5 млрд

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему не согласился принимать участие в проекте The Ultimate Fighter вместе с Конором Макгрегором. Глава организации Дана Уайт хотел сделать две команды под руководством россиянина и ирландца.

Хабиб заявил, что не выйдет против Макгрегора даже за 5 млрд

По словам Хабиба, он не согласится на участие в шоу даже за астрономическую сумму в 5 млрд долларов.

"Это хороший пиар для него, но мне не хочется давать ему его. Не сделаю этого, даже если они дадут мне $5 млрд или передадут право собственности на UFC", - приводит MMAjunkie слова Нурмагомедова.

В 2016 году "Правда.Ру" рассказывала о том, что Макгрегор получил рекордный гонорар после боя с Нейтом Диасом, в котором ирландец проиграл.

Ирландский боец Конор Макгрегор заработал миллион долларов за поражение от американца Нейта Диаса. Его гонорар стал самым большим в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Как передает ТАСС, победитель в свою очередь получил всего 500 тысяч долларов. Отметим, что большую часть поединка Макгрегор доминировал, но во втором раунде выглядел измотанным и проиграл Диасу удушением во втором раунде.

Соперники разыгрывали титул UFC в полусреднем весе. После боя Диас рассказал, что находился не в лучшей форме, поэтому действовал медленно, чтобы сохранить силы. Когда появилась возможность атаковать, он использовал всю свою энергию, сообщает Sportbox.

Напомним, Макгрегор владел титулом чемпиона UFC в полулегком весе и сейчас дебютировал в полусредней категории. В послужном списке 27-летнего ирландца теперь 19 побед (17 нокаутом) и 3 поражения, а у 30-летнего Диаса - 19 побед (5 нокаутом) и 10 поражений. 

Напомним, в ноябре 2015 года легендарный канадский тренер, советник президента магнитогорского "Металлурга" по развитию хоккея Майк Кинэн заявил, что влюблен в Россию и хочет получить российское гражданство.

"Мне безумно понравился тот опыт, который я приобрел в России. Это большая, красивая страна. Мне очень понравился Магнитогорск. Я по-настоящему счастлив быть частью команды и города", - сказал Кинэн.

Ранее о получении российского гражданства говорил американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава, сыгравший злодея Шан Цунга в боевике "Смертельная битва" (Mortal Kombat).

Кроме того, о получении российского гражданства задумался известный спортсмен, чемпион Олимпийских игр и бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Леннокс Льюис.

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