Отец Тайсона Фьюри посоветовал сыну завершить карьеру боксера

Британский боксер Тайсон Фьюри 23 февраля победил американца Деонтея Уайлдера и стал чемпионом мира в супертяжелом весе. На следующий день отец бойца посоветовал ему закончить карьеру боксера, аргументируя это тем, что из спорта лучше всего уходить сразу после достижения успеха.

"Сейчас он находится на вершине мира. Самое время уйти из профессионального бокса", - посоветовал сыну экс-боксер Джон Фьюри.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как Тайсон Фьюри заработал 200 тысяч долларов, поставив на свою победу.

Британский боксер Тайсон Фьюри, одержавший победу над украинцем Владимиром Кличко, поставил на себя сумму в 301 тысячу долларов.

Как сообщала Pravda.Ru, бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям таких боксерских организаций, как WBA, WBO, IBF и IBO состоялся 28 ноября в немецком Дюссельдорфе, где единогласным решением судей победа была отдана спортсмену с Туманного Альбиона.

Как сообщает "Интерфакс", Фьюри, кроме призовых, в размере 5 млн фунтов стерлингов, получит дополнительные 200 тыс. фунтов, которые он выиграл в споре, поставив на свою победу над украинцем.

Напомним, что Тайсон Фьюри одержал свою победу по очкам: 112-115, 112-115, 111-116. Букмеры отдавали предпочтение Владимиру Кличко.

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