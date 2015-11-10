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Источник Правда.Ру

Минспорт РФ разберется с ситуацией вокруг обысков у биатлонистов

Спорт

Министр спорта России Олег Матыцин дал распоряжение в срочном порядке собрать всю информацию об инциденте с обысками у российских биатлонистов в Италии. Ведомство отказалось от комментариев, пока не будет располагать полным представлением о произошедшем.

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Из генерального консульства России в Милане на помощь в Антхольц отправился российских дипломат. Также российское посольство затребовало у итальянских дипломатов официальных разъяснений.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Минспорта России призывало WADA верить фактам.

Российское министерство спорта обратилось к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) с призывом учитывать в работе только достоверные данные.

Речь идет о расследовании возможных нарушениях со стороны российских легкоатлетов, которых с подачи иностранной прессы обвиняют в употреблении допинга и даче взяток. Минспорт опубликовал свое обращение на сайте Международной ассоциации спортивной прессы, в документе говорится, что журналистские публикации не могут быть основой расследования, для этого необходимы также доказанные факты.

"Мы призываем WADA ориентироваться на настоящие факты и доказательства", — сказано в заявлении.

Кроме того, в российском ведомстве сообщили, что ряд мер уже принят, в частности, назначены новый президент федерации и новый главный тренер сборной, кроме того, осуществляется обновление тренерского штаба.

Как писала Правда.Ру, ранее комиссия всемирного антидопингового агентства (WADA) потребовала пожизненно дисквалифицировать пятерых российских спортсменов-легкоатлетов в связи с обвинением в применении допинга.

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Темы италия обыски биатлон минспорт олег матыцин александр логинов
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