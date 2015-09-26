Фьюри стал чемпионом WBC, победив Уайлдера

Тайсон Фьюри одержал победу в поединке против американца Деонтея Уайлдера и завоевал титул чемпиона чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе. Уже в третьем раунде Фьюри удалось отправить своего оппонента в нокаут.

Бой был остановлен рефери в седьмом раунде, когда Фьюри прижал Уайлдера к канатам. Тренер американского бойца бросил полотенце и бой был остановлен.

Уайлдер и Фьюри уже встречались на ринге в 2018 году, однако тогда судьи не смогли определить победителя. С тех пор повторного боя между бойцами ждали многие.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Кличко отказался драться с Тайсоном Фьюри.

Купившие билеты на бой между британским боксером Тайсоном Фьюри и братом киевского мэра Владимиром Кличко фанаты взбешены отсрочкой матча.

Бой, запланированный в Дюссельдорфе на 24 сентября, был отложен из-за травмы Владимира Кличко, сообщает Manchester Evening News. Купившие дорогие билеты на боксерское соревнования люди оказались разозлены, ведь их планы оказались под угрозой срыва из-за недомогания Кличко.

По мнению соперника Кличко Тайсона Фьюри, украинский боксер просто испугался боя, и "соскочил". "В среду (за день до боя) мы смотрели друг другу в глаза, и я знал, что он не будет драться", заявил Фьюри.

Напомним, что Кличко не в первый раз избегает боя с Тайсоном Фьюри, ранее представители украинского боксера просто отказались выйти на контакт с представителями Фьюри после предложения о проведении боя, по мнению спортивных экспертов, такая тактика может стоить Кличко титула чемпиона мира по боксу.

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