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На "Гран-при Айфеля" отменили вторую практику подряд

Международная автомобильная федерация (FIA) вновь отложила старт свободных заездов на "Гран-при Айфеля".  На трассе по-прежнему плотный туман, который мешает проведению соревнований.

На "Гран-при Айфеля" отменили вторую практику подряд

В частности, из-за плохой видимости над трассой не может подняться вертолёт медиков. Если туман рассеется, вторая практика будет проведена позже.

Таким образом, официальный дебют Мика Шумахера в "Формуле-1" снова откладывается. Пилот должен в этот уик-энд сесть за руль болида "Альфа Ромео".

"Правда.Ру" рассказывала о шоу, в котором в 2003 году принял участие отец Мика Михаэль Шумахер.

На военном аэродроме Гроссето в 140 км к северу от Рима состоялось шоу, в котором принимали участие шестикратный чемпион мира Михаэль Шумахер на "Феррари" F2003-GA и ведущий летчик-испытатель ВВС Италии, первый в истории этой страны астронавт Маурицио Кели, управлявший новейшим сверхзвуковым истребителем Eurofighter 2000 Typhoon. Конкуренты состязались на отрезках 600, 900 и 1200 м, а победителем объявлялся тот аппарат, который показывал наивысшее ускорение.

"Еврофайтер" не смог конкурировать с "Феррари" на самом коротком отрезке, но на двух других был вне конкуренции. Деталь: максимальная скорость, на которую рассчитана машина, равна примерно 370 км/ч, для истребителя максимум на порядок выше — 2450 км/ч. Самолет, не несший на борту никакого оружия, на момент гонки весил 2100 кг, машина, чья навесная аэродинамика претерпела некоторые изменения (дабы повысить скорость на прямой), — привычные 600 кг.

"Это был очень интересный опыт, — признался после шоу Шумахер. — Польщен тем, что испытать подобные ощущения было доверено именно мне".

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