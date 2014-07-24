Начальник Тутберидзе назвал победу Трусовой в Москве слабой

Генеральный директор школы "Самбо-70" Ренат Лейшаев заявил, что фигуристка Александра Трусова не имеет шансов на успех под руководством Евгения Плющенко. Победу спортсменки на этапе Кубка России в Москве он назвал слабой.

В "Самбо-70" трудится Этери Тутберидзе, от которой в межсезонье ушла Трусова. Спортсменка на турнире в Москве опередила Камилу Валиеву, которая продолжает заниматься под руководством этого тренера.

Во время турнира произошёл небольшой скандал. Плющенко и его жена Яна Рудковская заявили, что судьи были предвзяты при выставлении оценок Трусовой за короткую программу.

"Что касается слов Плющенко и Рудковской по судейству по итогам короткой программы, то даже обсуждать эти персоны не хочу. Скажу только, что Трусова одержала слабую победу и откаталась неуверенно. Саша катается на мастерстве, которое заложила ещё Этери Тутберидзе. С Плющенко она пока ни в чём не прибавила, и считаю, что и не прибавит", — приводит "Новый век" слова Лайшева.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как другая ученица Тутберидзе — Юлия Липницкая — готовила свою произвольную программу. Спортсменка в 2014 году триумфально выступила на Олимпиаде в Сочи, завоевав золотую медаль.

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая попросила болельщиков, чтобы помогли с идеями для новой произвольной программы и выбором музыкальной композиции. Она разместила объявление в официальной группе своих поклонников "ВКонтакте".

На это объявление мгновенно обратили внимание не только фанаты спортсменки, но пользователи, которые не состоят в ее группе, и даже СМИ. Администрация сообщества позже опубликовала новую информацию, сообщив, что предложений от публики поступило неожиданно много.

"Мы предложили вам оставить свои мысли по поводу того, какой могла бы быть музыкальная часть новой произвольной программы Юли. Дело в том, что наша идея — спросить об этом широкий круг пользователей — получила несколько больший резонанс в социальных сетях и даже в средствах массовой информации, — сообщается в группе. — После утреннего наплыва посетителей и огромного количества оставленных сообщений с идеями, к нам стало поступать большое количество предложений и обращений за комментариями".

Администраторы сообщества отметили: "Мы не предполагали такого резонанса — хотели лишь выслушать идеи участников и гостей группы, а не привлечь всех российских пользователей, интересующихся фигурным катанием, к работе над постановкой программы". Они уточнили, что постановкой и проработкой образа будут заниматься Юлия и ее тренер Этери Тутберидзе.

В итоге прием предложений от поклонников приостановили.

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