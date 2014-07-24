Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Тарзан мог умереть в реанимации
Тихановская поставила ультиматум Лукашенко
Психосоциальные факторы могут повышать риск развития болезней сердца
Медведев: в НАТО хотят ограничить работу России в Арктике
Школьник создал устройство для защиты от коронавируса
Половина россиян высказалась за выходной день 31 декабря
Украина поддержит санкции ЕС против Белоруссии
В Новосибирске за убийство трансгендера задержали полицейского
Сын Сафронова оценил слова Самбурской о мужчинах с низким доходом

Начальник Тутберидзе назвал победу Трусовой в Москве слабой

Генеральный директор школы "Самбо-70" Ренат Лейшаев заявил, что фигуристка Александра Трусова не имеет шансов на успех под руководством Евгения Плющенко. Победу спортсменки на этапе Кубка России в Москве он назвал слабой.

Начальник Тутберидзе назвал победу Трусовой в Москве слабой

В "Самбо-70" трудится Этери Тутберидзе, от которой в межсезонье ушла Трусова. Спортсменка на турнире в Москве опередила Камилу Валиеву, которая продолжает заниматься под руководством этого тренера.

Во время турнира произошёл небольшой скандал. Плющенко и его жена Яна Рудковская заявили, что судьи были предвзяты при выставлении оценок Трусовой за короткую программу.

"Что касается слов Плющенко и Рудковской по судейству по итогам короткой программы, то даже обсуждать эти персоны не хочу. Скажу только, что Трусова одержала слабую победу и откаталась неуверенно.

Саша катается на мастерстве, которое заложила ещё Этери Тутберидзе. С Плющенко она пока ни в чём не прибавила, и считаю, что и не прибавит", — приводит "Новый век" слова Лайшева.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, как другая ученица Тутберидзе — Юлия Липницкая — готовила свою произвольную программу. Спортсменка в 2014 году триумфально выступила на Олимпиаде в Сочи, завоевав золотую медаль.

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая попросила болельщиков, чтобы помогли с идеями для новой произвольной программы и выбором музыкальной композиции. Она разместила объявление в официальной группе своих поклонников "ВКонтакте".

На это объявление мгновенно обратили внимание не только фанаты спортсменки, но пользователи, которые не состоят в ее группе, и даже СМИ. Администрация сообщества позже опубликовала новую информацию, сообщив, что предложений от публики поступило неожиданно много.

"Мы предложили вам оставить свои мысли по поводу того, какой могла бы быть музыкальная часть новой произвольной программы Юли. Дело в том, что наша идея — спросить об этом широкий круг пользователей — получила несколько больший резонанс в социальных сетях и даже в средствах массовой информации, — сообщается в группе. — После утреннего наплыва посетителей и огромного количества оставленных сообщений с идеями, к нам стало поступать большое количество предложений и обращений за комментариями".

Администраторы сообщества отметили: "Мы не предполагали такого резонанса — хотели лишь выслушать идеи участников и гостей группы, а не привлечь всех российских пользователей, интересующихся фигурным катанием, к работе над постановкой программы". Они уточнили, что постановкой и проработкой образа будут заниматься Юлия и ее тренер Этери Тутберидзе.

В итоге прием предложений от поклонников приостановили.

Читайте также:

Сургут: северный ветер мировому волейболу не помеха

Сочи-2014: скромный доход, огромное значение

"Олимпийский пессимизм" провалился

Последние материалы
Психосоциальные факторы могут повышать риск развития болезней сердца
Медведев: в НАТО хотят ограничить работу России в Арктике
Школьник создал устройство для защиты от коронавируса
Половина россиян высказалась за выходной день 31 декабря
Украина поддержит санкции ЕС против Белоруссии
Начальник Тутберидзе назвал победу Трусовой в Москве слабой
В Новосибирске за убийство трансгендера задержали полицейского
Сын Сафронова оценил слова Самбурской о мужчинах с низким доходом
В Ростове-на-Дону ввели ограничения по посещению футбольных матчей
Как определить, кто из пользователей WhatsApp вас заблокировал?
Популярное
Российский шоу-бизнес
Лолита Милявская выступила в Крокус Сити Холе в "костюме Евы"

Сольное выступление Лолиты посетили тысячи поклонников эпатажной певицы.

Лолита Милявская выступила в Крокус Сити Холе в "костюме Евы"
Петра Порошенко выписали из больницы
Новости Украины
Петра Порошенко выписали из больницы
Новости Украины
Экс-директор "Нафтогаза": Путин - страшный человек, который всё знает
Российский шоу-бизнес
Вера Брежнева напугала поклонников, снявшись без макияжа
Конрад Ренкас В Польше разрушено старообрядческое кладбище Конрад Ренкас Василий Амирджанов В Белоруссии начался диалог строгого режима Василий Амирджанов Усам Оздемиров Отравление Камчатки: мысли после экологической катастрофы Усам Оздемиров
Комментарии
При Сталине такое было: в России предлагают ввести налог на бездетность
Были ли америк﻿анцы на Луне — рассказал сотрудник РАН
Полицейские продолжают поиск стрелка из Нижегородской области
Петра Порошенко выписали из больницы
Карабахская проблема: причины, итоги, перспективы
Война в Нагорном Карабахе ведётся по-современному
Вклад Пашиняна в новую войну
Вклад Пашиняна в новую войну
Вклад Пашиняна в новую войну
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Вклад Пашиняна в новую войну
Полицейские продолжают поиск стрелка из Нижегородской области
Штрафы и сроки: как наказывают за нарушение карантина в мире
Первая помощь при ожогах
Борьба за стабильность обернулась охотой на граждан
Борьба за стабильность обернулась охотой на граждан
Выборы президента Таджикистана признаны состоявшимися
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Польша требует от "Газпрома" миллиарды долларов: какие будут последствия?
На "задворках России": Киев предложил Лондону создать базу у российских границ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников