Черчесов вызвал в сборную России ещё одного защитника

Защитник "Арсенала" Максим Беляев приехал в Новогорск, где тренируется сборная России. Утром он сдал обязательный тест на "ковид". Если результат окажется отрицательным, игрок продолжит находиться в составе команды, сообщает пресс-служба сборной.

Сборная ведёт подготовку к матчу Лиги наций против Турции. Игра состоится 11 октября на "ВТБ Арене" в Москве. Ранее команда проиграла Швеции в товарищеской встрече (1:2).

Для Беляева это не первый вызов в сборную. В 2019 году игрок выходил на поле в матче Россия - Сан-Марино.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о лучших футболистах России 2003 года.

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Лоськов набрал больше всех голосов в традиционном, проводящемся с 1964 года конкурсе-референдуме еженедельника "Футбол" и стал лучшим игроком чемпионата России сезона 2003 года.

По итогам опроса, в котором приняли участие 247 футбольных обозревателей, в том числе и спортивной редакции РИА "Новости", 29-летний капитан "Локомотива" получил 67 первых, 44 вторых и 22 третьих мест, что в сумме составило 311 очков.

Второе место занял полузащитник московского ЦСКА Ролан Гусев. В его активе 115 очков. Третье место досталось полузащитнику "Локомотива" Вадиму Евсееву /103 очка/, который стал автором победного гола в ворота сборной Уэльса, выведший сборную России в финальный этап чемпионата Европы по футболу 2004 года в Португалии.

В пятерку лучших футболистов также вошли вратарь "Локомотива" Сергей Овчинников /100 очков/ и его одноклубник Сергей Игнашевич /97/.

Далее места распределились следующим образом: форвард питерского "Зенита" Александр Кержаков /85 очков/, полузащитник португальского "Порту" Дмитрий Аленичев /69 очков/, защитник Виктор Онопко, выступавший в конце сезона за "Спартак-Аланию" из Владикавказа /61 очко/, форвард ЦСКА хорват Ивица Олич /60 очков/ и защитник волгоградского "Ротора" Валерий Есипов /56 очков/.

Всего в ходе опроса эксперты назвали 58 футболистов из 20 клубов /16 российских и 4 зарубежных/.

Особенностью нынешнего референдума стало присутствие представителя клуба первого дивизиона. Нападающий краснодарской "Кубани" Владимир Бесчастных набрал одно очко.