Хэмилтон против строительства трассы в Рио-де-Жанейро

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон высказался против строительства новой трассы "Формулы-1" в Рио-де-Жанейро. Британец беспокоится за экологию Бразилии.

Для строительства трассы необходимо вырубить большой массив леса, из-за чего городские экологи подняли бунт. Ранее "Формула-1" договорилась о проведении "Гран-при Бразилии" в Рио вместо Сан-Паулу, где гонку принимал легендарный "Интерлагос".

Хэмилтон заявил, что любит Бразилию и высказал признательность бразильским болельщикам, которые поддерживают его. Британец считает, что планете нужен не новый автодром, а чистая экология.