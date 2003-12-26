Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон высказался против строительства новой трассы "Формулы-1" в Рио-де-Жанейро. Британец беспокоится за экологию Бразилии.
Для строительства трассы необходимо вырубить большой массив леса, из-за чего городские экологи подняли бунт. Ранее "Формула-1" договорилась о проведении "Гран-при Бразилии" в Рио вместо Сан-Паулу, где гонку принимал легендарный "Интерлагос".
Хэмилтон заявил, что любит Бразилию и высказал признательность бразильским болельщикам, которые поддерживают его. Британец считает, что планете нужен не новый автодром, а чистая экология.
"Лично я считаю, что миру не нужен новый автодром. Я не знаю всех деталей строительства, но я слышал, что это потенциально может стать самой экологичной трассой, однако самое экологичное, что вы можете сделать, — не вырубать деревья", — приводит The Race слова Хэмилтона.
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