Лобов прогнозирует первое поражение Хабиба в бою с Гэтжи

Российско-ирландский боец смешанных единоборств Артём Лобов дал свой прогноз на бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. Поединок состоится 24 октября в рамках турнира UFC 254 на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. На кону будет стоять чемпионский пояс в лёгком весе.

"Я бы выбрал Гэтжи. Конечно, это будет тяжёлый поединок для обоих бойцов. Считаю, Гэтжи обладает навыками, необходимыми для победы над Хабибом. Кроме того, он храбрый боец, у него есть характер. Это будет намного более равный бой, чем принято думать. Многие считают, что Хабиб просто переедет Джастина. Но мне кажется, что это будет равный бой", — заявил Лобов в интервью Джеймсу Линчу.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что боксёры Владимир и Виталий Кличко были признаны лучшими спортсменами России.

"Спортсменами года" россияне считают братьев Кличко. К такому выводу пришли эксперты Фонда "Общественное мнение" по результатам всероссийского опроса 1,5 тыс. респондентов, проведенного 20 декабря 2003 года. Свои голоса украинским боксерам отдали 4% россиян. Следует отметить, что и год назад за этих спортсменов проголосовали 3% россиян, но лидерами тогда были Алина Кабаева (7%) и Михаил Южный (6%).

В этом году Кабаева заняла 2-е место, набрав 2% голосов, и разделив позицию в рейтинге с фигуристом Евгением Плющенко и тренером футбольной сборной Георгием Ярцевым. Кроме того, по 1% набрали хоккеист Павел Буре, глава Госкомспорта РФ Вячеслав Фетисов, теннисистка Анна Курникова, шахматист Гарри Каспаров и борец Александр Карелин. Герой Кубка Дэвиса 2002 года Михаил Южный, в одночасье став знаменитым, не подтвердил в этом году своих успехов и был забыт: его не упомянули ни разу. Российская теннисистка Анна Курникова на этот раз вошла в список "спортсменов года", хотя в 2002 году не набрала 1% голосов, а в 2003 не добилась абсолютно никаких спортивных успехов. Впрочем, россияне, как видно из результатов опроса, более ориентировались не на спортивные результаты, а на "раскрученность" имени.