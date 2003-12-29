Загитова рассказала о сложностях во время съёмок "Ледникового периода"

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о том, с какими сложностями столкнулась во время съёмок шоу "Ледниковый период". 18-летняя девушка выступала в роли ведущей вместе с Алексеем Ягудиным.

По словам спортсменки, ей непривычно было задавать вопросы звёздам, принимавшим участие в шоу.

"Зрителем ты просто смотришь на эту красивую картинку и любуешься. А внутри идет выступление, и потом ты должен что-то сказать, задать вопрос как журналист. В этом проблема: надо резко, быстро и четко сказать в нужный момент, вести диалог с участником", — подчеркнула Загитова в эфире программы "Доброе утро" на Первом канале.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. На новый сезон олимпийская чемпионка не попала в состав сборной России.