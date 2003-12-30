Евсеев получил предложение от одного из московских клубов

Российский журналист Илья Казаков сообщил, что экс-тренер "Уфы" Вадим Евсеев вернулся в Москву. Башкирский клуб полностью рассчитался со специалистом по зарплате, а у Евсеева уже есть предложение от одного из столичных клубов.

Казаков уточнил, что речь идёт не о "Спартаке" или "Локомотиве".

"Евсеев вернулся в Москву, имея предложение от одной из команд (не "Спартак" и не "Локомотив", на которые проецировали его будущее болельщики этих команд). Клуб рассчитался с ним полностью в день отставки. Так что тренер для "Уфы" и "Уфа" для тренера – уже пройденный этап", - приводит "РИА Новости" слова Евсеева.

До "Уфы" Евсеев тренировал "Текстильщик" (Иваново), "Амкар" и "СКА-Хабаровск". "Правда.Ру" в материале "Почему Вадим Евсеев ушёл из "Уфы" разбирался в причинах отставки специалиста.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что футбольным тренерам во время матчей запретили курить.

Тренерам большинства европейских футбольных клубов, которые у телезрителей неизменно ассоциируются с бесконечным курением сигарет в ходе матчей, отныне придется отказаться на время игры либо от этой пагубной привычки, либо от исполнения тренерских обязанностей.

Европейский футбольный союз ввел запрет на курение представителей тренерского состава в ходе футбольных матчей.

По мнению Союза, курение на тренерской скамейке наносит серьезный ущерб имиджу спорта.