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Французский футболист Ле Таллек получил российское гражданство

Французский футболист Дамьен Ле Таллек стал обладателем российского паспорта. Игрок "Монпелье" заявил, что счастлив после получения гражданства.

Французский футболист Ле Таллек получил российское гражданство

"Счастлив, что теперь являюсь гражданином этой великой страны", - приводит "РИА Новости" слова Ле Таллека.

"Правда.Ру" сообщала, что Ле Таллек занимается получением гражданства ради возможности поехать со сборной России на Евро-2020. Футболист играл за "Мордовию" с 2014 по 2016 год. В Саранске он познакомился с будущей женой. По словам футболиста, он часто бывает в Москве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала об итальянском футболисте Роберто Баджо, который в 2004 году завершил карьеру.

Легенда итальянского и мирового футбола Роберто Баджо в 2004-м году завершит карьеру. С таким заявлением перед итальянскими журналистами выступил 36-летний игрок, выступающий четвертый сезон за скромную "Брешиу".

Основной причиной ухода на пенсию лучший футболист Европы и мира 1993 года назвал обилие травм, от которых с возрастом стало все труднее восстанавливаться. "Идея повесить бутсы на гвоздь в последнее время все сильнее вертится в голове, — признался Роберто. — Я думаю, что в 2004 году это обязательно случится", отмечает ИТАР-ТАСС.

Вот и сейчас травма мешает Баджо выйти на поле, а количество забитых им в итальянской серии "А" голов остановилось на не очень красивой отметке 196.

До своего ухода из футбола Баджо обязательно постарается улучшить эту цифру на четыре гола. "Да, еще хотелось бы помочь "Брешии" обезопасить себя от вылета четвертый сезон подряд", — спохватился Баджо, поигравший в трех самых знаменитых итальянских клубах — "Милане", "Ювентусе" и "Интере".

Роберто Баджо — один из самых опытных итальянских игроков — защищал цвета "Скуадры адзурры" на трех последних чемпионатах мира. О нем заговорили на первенстве мира 1990 года в Италии, где хозяева выиграли бронзовые медали. После этого турнира он за огромные деньги перешел из "Фиорентины" в "Ювентус", а четыре года спустя, на первенстве мира в США, он почти в одиночку вывел команду в финал против бразильцев.

Однако именно он промахнулся в серии послематчевых пенальти, послав мяч выше перекладины. Уже будучи игроком "Интера", Баджо вновь играл на чемпионате мира во Франции в 1998 году, однако тогда Италия проиграла в четвертьфинале. За свою карьеру Баджо сыграл 55 матчей за сборную своей страны.

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