Названы лучшие футболисты сборной России на ЧМ

В официальном аккаунте российской сборной в instagram появились данные о результатах футболистов в турнире. На их основе составили рейтинг лучших игроков и представили его в ролике.

Фото: ru.fifa.com

Так, Денис Черышев стал лучшим бомбардиром в команде. Он забил 5 мячей за 4 матча. Лучшим в категории "гол+пас" отличился Артем Дзюба. На его счету 3 забитых гола в ворота соперника, а также две голевые передачи.

Кроме того, Дзюба стал лучшим и в атаке. В больше половины единоборств в атаках он одерживал верх, а благодаря своему росту и мастерству в верховой борьбе за мяч он был лучшим в 62% случаев.

Больше всех в сборной и на турнире пробежал Роман Зобнин. Его результат - 62 километра за время матчей, которые он сыграл в составе сборной на Мундиале.

Отличился и защитник Илья Кутепов. Отстаивая честь национальной команды, Илья одержал верх в 70% оборонительных действий.

И, конечно, не могли не отметить вратаря сборной Игоря Акинфеева, чьей ноге россияне хотели возвести памятник. Он сумел отразить от ворот три удара, нанесенных в ходе серии пенальти, из одиннадцати.