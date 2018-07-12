Названы лучшие футболисты сборной России на ЧМ

В официальном аккаунте российской сборной в instagram появились данные о результатах футболистов в турнире. На их основе составили рейтинг лучших игроков и представили его в ролике.
Так, Денис Черышев стал лучшим бомбардиром в команде. Он забил 5 мячей за 4 матча. Лучшим в категории "гол+пас" отличился Артем Дзюба. На его счету 3 забитых гола в ворота соперника, а также две голевые передачи.
Кроме того, Дзюба стал лучшим и в атаке. В больше половины единоборств в атаках он одерживал верх, а благодаря своему росту и мастерству в верховой борьбе за мяч он был лучшим в 62% случаев.
Больше всех в сборной и на турнире пробежал Роман Зобнин. Его результат - 62 километра за время матчей, которые он сыграл в составе сборной на Мундиале.
Отличился и защитник Илья Кутепов. Отстаивая честь национальной команды, Илья одержал верх в 70% оборонительных действий.
И, конечно, не могли не отметить вратаря сборной Игоря Акинфеева, чьей ноге россияне хотели возвести памятник. Он сумел отразить от ворот три удара, нанесенных в ходе серии пенальти, из одиннадцати.
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