Лидер сборной Хорватии госпитализирован после атак англичан

Полузащитника хорватской команды Ивана Перишича госпитализировали в одну из столичных больниц. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Спортсмен получил серьезную травму во время полуфинального матча с Англией. Он повредил правый коленный сустав.
Игра с англичанами была напряженной для Перишича и в то же время результативной. Он отличился одним забитым голом и эффективной передачей. Ивана признали лучшим игроком этого матча.
Однако звание досталось футболисту большой ценой. Сейчас он находится в одной из клиник Москвы на обследовании.
Сборная Хорватии встретилась в полуфинале с командой Англии. Футболистам удалось одержать победу над англичанами со счетом 2:1. Теперь хорваты встретятся со сборной Франции в финальном матче Мундиаля в это воскресенье на стадионе "Лужники".
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Об этом свидетельствуют результаты анализов крови, а также рентгеновское обследование.
Сирийская ПВО подбила израильский самолет во время отражения бомбардировки.
Россияне считают, что для благополучия страны необходимо национализировать промышленность и раскулачить олигархов. За это проголосовало 37% респондентов
Руководство Молдавии всячески выслуживается перед Западом, чтобы оставаться у власти как можно дольше и воровать западные деньги, сказал "Правде.Ру" эксперт.