Лидер сборной Хорватии госпитализирован после атак англичан

Полузащитника хорватской команды Ивана Перишича госпитализировали в одну из столичных больниц. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Фото: https://ru.fifa.com

Спортсмен получил серьезную травму во время полуфинального матча с Англией. Он повредил правый коленный сустав.

Игра с англичанами была напряженной для Перишича и в то же время результативной. Он отличился одним забитым голом и эффективной передачей. Ивана признали лучшим игроком этого матча.

Однако звание досталось футболисту большой ценой. Сейчас он находится в одной из клиник Москвы на обследовании.

Сборная Хорватии встретилась в полуфинале с командой Англии. Футболистам удалось одержать победу над англичанами со счетом 2:1. Теперь хорваты встретятся со сборной Франции в финальном матче Мундиаля в это воскресенье на стадионе "Лужники".