Фанаты и футболисты удивились страху FIFA перед красавицами

Ранее "Правда.Ру" писала, ФИФА обратилась к телекомпаниям, которые транслируют матчи чемпионата мира, с просьбой меньше показывать привлекательных болельщиц.

Фото: http://ru.fifa.com

Заявление сделал глава департамента ФИФА по устойчивому развитию и социокультурному многообразию Федерико Аддьекки. Он сказал, что убеждение федерации является "нормальной эволюцией".

Позиция ФИФА обусловлена тем, что вероятность сексистских скандалов во время чемпионата мира возрастает из-за частных показов привлекательных фанаток на трибунах.

"Правда.Ру" решила узнать мнение экспертов по этому поводу.

Александр Шпрыгин, лидер российских болельщиков, считает, что такое решение федерации обусловлено менталитетом.

"Чемпионат ФИФА почти закончился. Это официальное решение ФИФА, и оно уже принято. Отраден лишь тот факт, что в международной федерации футбола обратили внимание, что в России красивые болельщицы. Видимо, настолько, что в ФИФА даже испугались их привлекательности", - считает Шпрыгин.

Вячеслав Колосков, почетный президент Российского Футбольного Союза, не видит смысла в странном решении ФИФА.

"По моему мнению, у чиновников ФИФА есть более важная работа, чем контролировать, кого показывать и в каком объеме. Конечно, это глупость. Девушек показывают во время трансляций также часто, как и другие эпизоды. К тому же, снимают не только женщин, но и красивых детей. Недавно в эфире появились кадры с нашей троицей в русских одеждах, которые кушают. Поэтому это решение - абсолютная чушь, которая никак не совместима с деятельностью ФИФА", - поделился своим мнением с "Правдой.Ру" Колосков.

"Режиссеры показывают то, что интересно для зрителя. Красивые девушки всегда в центре внимания. Южноамериканки, например, всегда пикантно выглядят, почему на мгновение не показать их?! Это нужно для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что футбол игра мужская, но ее любят еще и женщины", - считает Вячеслав Колосков.