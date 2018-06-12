Аналитики вычислили победителя финала ЧМ-2018

Эксперты и инвестиционного банка Goldman Sachs выяснили, кто с наибольшей вероятностью победит на чемпионате мира по футболу в этом году.

По данным исследователей, победу на мировом первенстве одержит пятикратный победитель ЧМ - сборной Бразилии. Шансы команды аналитики оценили в 18,5%.

Не исключено, что за победу за чемпионате также будут бороться Франция (11,3%) и Германия (10,7%).

Россия, по мнению аналитиков, не сможет выйти из группы.Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В "Лужниках" состоятся, в том числе, первый и последний матчи турнира.

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