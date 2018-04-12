ИноСМИ пугают гостей ЧМ: запрещены гей-беспилотники в кружевном белье

Британские СМИ предупреждают футбольных фанатов, собирающихся на ЧМ-2018, о "причудливых правила" в России, нарушение которых грозит крупным штрафом, арестом или высылкой.

Это особенно важно, подчеркивает Daily Express, на фоне нынешних обострившихся отношений между Москвой и Лондоном. Итак, в России иностранцы всегда должны иметь при себе оригиналы паспортов и предъявлять их по первому требованию властей. Иное обернется крупным штрафом.

Надо помнить, что в России запрещено фотографировать военные строения и персонал, предупреждает газета. И под определение "стратегические объекты" попадают даже аэропорты. За это нарушение грозит даже арест.

Использование беспилотников для панорамных снимков без разрешения властей, полученного хотя бы за сутки, тоже грозит наказанием. Гомосексуализм, хоть и не преследуется законом, но его пропаганда в стране находится под запретом. Туристов могут выслать или арестовать.

Еще одно "причудливое правило" — запрет на продажу кружевного синтетического белья. И если британцы задумают ездить по России на машине, то номера авто не должны быть запачканы пылью или грязью.

В принципе, подытоживает издание, в каждой стране существуют "свои тараканы" в виде причудливых законов и правил. В Таиланде запрещается наступать на национальную валюту, потому что это считается оскорблением короля.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что специальную памятку для фанатов, которые планируют поехать в следующем году в Россию, выпустил МИД Британии. Внешнеполитическое ведомство обращает внимание футбольных фанатов, что в России правостороннее движение.

Также в целях личной безопасности дипломаты не рекомендуют согражданам носить с собой ценные вещи и не садиться в автомобили к незнакомым людям. Важная рекомендация касается и российских пробок: отправляясь на матч, фанатам следует учесть вероятные дорожные заторы.

Читайте также:

На ЧМ-2018 британцев усмирит союз фанатов России и Аргентины

Британия выпустит на ЧМ-2018 тысячу самых лютых фанатов

ЧМ-2018: полиция Англии предрекает своим фанатам российские тюрьмы