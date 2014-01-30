Норвежский биатлонист хочет, чтобы у Логинова нашли допинг

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале сообщил, что надеется на обнаружение запрещенных веществ в личных вещах российского спортсмена Александра Логинова. По его мнению, такой исход обыска был бы "справедливым" для спорта.

Дале также рассказал, что он и вся сборная Норвегии проснулась раньше, чтобы следить за новостями обыска.

"Не думаю, что эти действия полиции случайны. Безусловно, эти новости убивают чемпионат мира, особенно когда появляются не впервые. Мы все устали от такого, но с другой стороны это здорово, когда власти держат эти вопросы на контроле", - сказал Дале.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в допинг-пробах российских биатлонисток нашли запрещенное вещество.

Российские биатлонистки, которых уличили в применении запрещенных препаратов, принимали эритропоэтин. ''Это серьезный допинг, ни с таблеткой, ни с зубной пастой, ни с борщом невозможно получить это в организм'', — сказал главный редактор агентства "Весь спорт" Андрей Митьков.

По неофициальной информации, на допинге попались Екатерина Юрьева и Ирина Старых.

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Впервые о том, что три биатлониста из России и Литвы попались на допинге, заговорили в европейских СМИ 28 января. 29-го числа российское издание "Чемпионат.com" сообщило, что представителями России оказались Юрьева и Старых. Если эта информация подтвердится, то Юрьева, уличенная в применении запрещенных препаратов во второй раз за карьеру, может быть дисквалифицирована пожизненно, а Старых пропустит Олимпиаду в Сочи.

Стоит отметить, что на сайте агентства "Весь спорт", которое часто является "лидером" в освещении допинговых скандалов, информации о том, что у россиянок обнаружен именно эритропоэтин, нет. Агентство приводит слова генерального секретаря Международного союза биатлонистов Николь Реш, которая уточнила, что допинг был обнаружен в четырех пробах трех биатлонистов из России и Литвы.

29 января Союз биатлонистов России провел внеочередное заседание антидопингового комитета. По его итогам имена попавшихся на допинге спортсменов названы не были. СБР призвал журналистов и болельщиков "соблюдать права атлетов и уважать регламент международных антидопинговых организаций", отметив, что нарушение этих правил может нанести ущерб репутации спортсменов.

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Напомним, что последний громкий допинговый скандал с участием российских биатлонистов произошел в сезоне-2008-2009гг. Тогда у Юрьевой, Альбины Ахатовой и Дмитрия Ярошенко был обнаружен рекомбинантный эритропоэтин. Из этих биатлонистов карьеру продолжает только Юрьева, однако в состав на Олимпиаду в Сочи она не попала.