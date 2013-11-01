Газизов объяснил, почему ошибся в цифрах по матчу "Спартак" - "Зенит"

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов объяснил, почему ошибся в цифрах посещаемости матча 10-го тура РПЛ против "Зенита". Руководитель клуба после игры озвучил цифру в 17 200 зрителей на трибунах.

Позже выяснилось, что на матче присутствовало больше зрителей. Во время заседания Тушинского суда юрист клуба признал, что на игре было 20 738 зрителей.

"Спартак" был наказан за нарушение норм по борьбе с коронавирусом. Суд оштрафовал красно-белых на 300 тыс. рублей.

По словам Газизова, сразу после матча он не владел достоверной информацией, поэтому допустил ошибку.

"Тогда я получал информацию онлайн, потом она была чуть-чуть подработана, потом мы увидели всю картину. Я давал интервью сразу, у меня были промежуточные цифры", — приводит ТАСС слова Газизова.

"Правда.Ру" в 2013 году рассказывала о наказании для "Спартака" по итогам матча против "Шинника" в Ярославле. Тогда болельщики красно-белых устроили беспорядки во время игры.

Московский "Спартак" проведет две домашние игры без зрителей, а также выплатит штраф в размере 600 тысяч рублей. Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) из-за беспорядков, начатых фанатами "Спартака" во время матча 1/16 финала Кубка России с ярославским "Шинником".

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Ближайший матч чемпионата России на своем поле "Спартак" проведет 3 ноября с московским "Локомотивом", а 10 ноября спартаковцы примут питерский "Зенит". При этом на встречу с "Локомотивом" уже было продано 27 тысяч билетов.