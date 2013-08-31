Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Против биатлониста Александра Логинова завели уголовное дело

Спорт

Полиция итальянского города Больцано возбудила уголовное дело против российского биатлониста Александра Логинова. Спортсмена подозревают в нарушении антидопинговых правил.

Ранее к Логинову приезжала полиция. В гостиничном номере, где проживал биатлонист, проводился обыск. У Логинова изъяли личный телефон и ноутбук. Позже спортсмен снялся с участия в масс-старте заключительного этапа Чемпионата мира по биатлону и покинул Италию.

На текущий момент обвинения против Логинова не выдвигались, полиция продолжает расследование.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о пожизненной дисквалификации Игоря Ерохина.

Представитель сборной России по спортивной ходьбе Игорь Ерохин пожизненно дисквалифицирован за анормальные показатели гематологического профиля биологического паспорта. Такое решение вынесла антидопинговая комиссия Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Ранее спортсмен из Мордовии уже был дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил (с 2008 по 2010 год). Все результаты спортсмена, показанные после 25 февраля 2011 года, аннулированы.

Ерохин становился в 2005 году чемпионом Европы среди молодежи в ходьбе на 20 километров. В 2012 году он стал серебряным призером Кубка мира в Саранске в ходьбе на дистанции 50 километров. На Олимпийских играх в Лондоне Ерохин в ходьбе на 50 километров занял пятое место.

Темы обыск допинг уголовное дело александр логинов чемпионат мира по биатлону
Новости Все >
Эксперт объяснил причину веры людей в фейки
Три случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Кувейте
Собчак: Не дарите мужчинам дешевые подарки
В Татарстане ищут ответственных за отравление детей хлором в бассейне
На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая
В Великобритании подтопило особняк Джорджа Клуни за $15 млн
Трамп включил посла США в России в "черный список"
Пелагея рассказала о деталях своего бракоразводного процесса
В США оценили "странный" российский калибр 12,7×55 мм
Косачев призвал прекратить поддержку "партии войны" в Киеве
Последние материалы
В США оценили "странный" российский калибр 12,7×55 мм
Косачев призвал прекратить поддержку "партии войны" в Киеве
Лев Лещенко считает мат уместным
Буддисты России встречают Новый год по лунному календарю
Стало известно, кому могут понизить пенсию
Система ПРО США в Польше превратилась в долгострой
Против биатлониста Александра Логинова завели уголовное дело
Пригожин негативно отозвался о Евровидении
Психолог: закредитованность может стать причиной расставания
Виноваты туристы: Париж атакуют постельные клопы
Популярное
Власть
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу

Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.

Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Мир. Новости мира
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Происшествия
В Москве произошло обрушение конструкции башни "Око"
Красота
В Лос-Анджелесе живет женщина с самыми широкими бедрами в мире
Соломон Соловьев Анна Чапман в родстве с кланом Ротшильдов - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев "Эксперимент": штрафы за парковку у собственных дач Петр Фадеев Любовь Степушова Втянуться в конфликт в Сирии Турции не позволит ее экономика Любовь Степушова
Комментарии
Белоруссия между интеграцией, переворотом и ударом США
Много шума из ничего. Что стоит за очередной атакой в "Телеграме" на Дмитрия Рогозина?
В Киеве ответили на заявление Путина об объединении
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Стало известно, кому могут понизить пенсию
В Киеве ответили на заявление Путина об объединении
Много шума из ничего. Что стоит за очередной атакой в "Телеграме" на Дмитрия Рогозина?
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Белоруссия между интеграцией, переворотом и ударом США
Белоруссия между интеграцией, переворотом и ударом США
США объяснили, зачем эсминец Ross зашел в Черное море
"Не совсем конченые": Бе и Фуркад не рады снятию Логинова с масс-старта
Прозревают "свидомые"? Депутат Рады обматерил декоммунизацию
В подмосковье состоялось собрание Общества "Двуглавый Орел"
Белоруссия между интеграцией, переворотом и ударом США
Много шума из ничего. Что стоит за очередной атакой в "Телеграме" на Дмитрия Рогозина?
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
На Камчатке погибла журналистка во время езды на снегоходе
ЛДПР предлагает праздновать в России "День империи"
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Много шума из ничего. Что стоит за очередной атакой в "Телеграме" на Дмитрия Рогозина?
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ