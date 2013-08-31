Против биатлониста Александра Логинова завели уголовное дело

Полиция итальянского города Больцано возбудила уголовное дело против российского биатлониста Александра Логинова. Спортсмена подозревают в нарушении антидопинговых правил.

Ранее к Логинову приезжала полиция. В гостиничном номере, где проживал биатлонист, проводился обыск. У Логинова изъяли личный телефон и ноутбук. Позже спортсмен снялся с участия в масс-старте заключительного этапа Чемпионата мира по биатлону и покинул Италию.

На текущий момент обвинения против Логинова не выдвигались, полиция продолжает расследование.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о пожизненной дисквалификации Игоря Ерохина.

Представитель сборной России по спортивной ходьбе Игорь Ерохин пожизненно дисквалифицирован за анормальные показатели гематологического профиля биологического паспорта. Такое решение вынесла антидопинговая комиссия Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Ранее спортсмен из Мордовии уже был дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил (с 2008 по 2010 год). Все результаты спортсмена, показанные после 25 февраля 2011 года, аннулированы.

Ерохин становился в 2005 году чемпионом Европы среди молодежи в ходьбе на 20 километров. В 2012 году он стал серебряным призером Кубка мира в Саранске в ходьбе на дистанции 50 километров. На Олимпийских играх в Лондоне Ерохин в ходьбе на 50 километров занял пятое место.