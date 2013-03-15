Биатлонист Фуркад может завершить карьеру после текущего сезона

Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что Чемпионат мира 2020 года, который проходит в итальянской Антерсельве, может стать для него последним.

"Не исключено, что это был мой последний чемпионат мира, но все важные решения я буду принимать по окончании сезона. А пока мне надо сфокусироваться на борьбе с Йоханнесом за "Большой хрустальный глобус", - рассказал Фуркад.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о победе Фуркада в спринте на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске.

Французский биатлонист Мартен Фуркад праздновал победу в спринтерской гонке, прошедшей в рамках этапа Кубка мира в Ханты-Мансийске.

Звезда французского биатлона сумел отстреляться без промахов и преодолел 10-километровую дистанцию показав лучшее время - 24 минуты 22,6 секунды. В тройке призеров также итальянец Лукас Хофер с отставанием 39,6 секунды и немец Андреас Бирнбахер. Оба тоже отстрелялись без промахов, однако, немец уступил лидеру ходом 43,8 секунды.

К сожалению, на втором для себя домашнем этапе после Сочи не столь удачно сложилась гонка для российских спортсменов, которые не попали даже в первую десятку. Результаты российских биатлонистов следующие:

14-е место Алексей Слепов (1 промах)

19. Евгений Устюгов (1 промах)

22. Андрей Маковеев (0).

23. Евгений Гараничев (1),

27. Антон Шипулин (0),

60. Алексей Волков (0),

63. Александр Печенкин (3),

69. Дмитрий Малышко (4).