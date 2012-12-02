Норвежец Кристиансен вступился за Логинова в ситуации с обысками

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен публично поддержал своего российского коллегу Александра Логинова в ситуации с обысками. Ранее в гостиничном номере, где проживал Логинов на Чемпионате мира по биатлону, провела обыски итальянская полиция.

"Очень грустно, что он не смог выйти на старт и что он чувствует, что кто-то извне пытается разрушить его подготовку к чемпионату мира. Я слышал об этом обыске. Как я понял, причина была в аккредитации его тренера. Если причина обыска действительно в этом, то я думаю, что это очень, очень глупо", - заявил Кристиансен.

Норвежец подчеркнул, что ему очень жаль из-за трудностей Логинова.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о результатах Антона Шипулина.

Российский биатлонист Антон Шипулин занял третье место в гонке преследования на 1-м этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.

"Золото" досталось французу Мартену Фуркаду, он преодолел дистанцию в 12,5 километра за 33:03,5, допустив один промах на четырех огневых рубежах, передает РБК. На втором месте оказался Андреас Бирнбахер из Германии (+0,7, 1 промах).

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Шансы на победу имел Евгений Устюгов, который перед четвертой стрельбой лидировал. Однако рссиянин дважды промахнулся на последнем рубеже и ушел к финишу уже на пятой позиции, сообщает 0-50.

В результате лучшим среди российских спортсменов оказался Антон Шипулин, который отстал от лидера на 3,3 секунды (1 промах). Также в десятке - еще четверо россиян: Дмитрий Малышко (7-е место), Евгений Устюгов (8-е место), Евгений Гараничев (9-е) и Алексей Волков (10-е).

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Накануне в мужском спринте призовые места заняли канадец Жан-Филипп Легле, француз Алексис Бёф и австриец Кристоф Зуманн, передает "Голос России". Из россиян в спринте лучшим был Евгений Устюгов, занявший только 11-е место.