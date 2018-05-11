Аргентинский телеканал требует от Путина вернуть гей-пропаганду накануне ЧМ по футболу

Пока Россия готовится к проведению чемпионата мира этим летом, аргентинский спортивный канал выпустил рекламный ролик, издевающийся над запретом "гей-пропаганды".

Канал Ad TyC Sports транслировал в четверг ролик, в котором обращается к решению российского правительства о запрете "гей - "пропаганды". Сам ролик сделан с юмором и использованием разных типичных ситуаций, будь то реакция футбольных фанатов на гол или протест против решения рефери.

В нем говорится: "Господин Путин, мы выяснили, что ваша страна не признает проявлений любви среди мужчин. Так что у нас неприятности!"

В рекламе показан человек, плачущий по поводу прощания с футболистом по телевизору со словами: "Мы приехали из страны, где нормально видеть, как человек плачет над другим человеком".

В ролике с иронией подчеркивается, что " возможно, для таких жестких мужчин, как вы, трудно понять некоторые любовные жесты ... нет ничего более захватывающего, чем видеть, как группа мужчин прыгает голышом в раздевалке". На кадрах ролика одновременно показывается, как футбольная команда громко празднует победу в матче, пишет Newsweek.

Ранее пресс-служба оргкомитета "Россия-2018" при поддержке ФИФА сообщила о том, что геи и лесбиянки смогут держаться за руки и целоваться на стадионах и фан-зонах. В России действует закон о запрете гей-пропаганды, но он противоречит основному принципу ФИФА о равенстве людей независимо от расы, пола и сексуальной ориентации.

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