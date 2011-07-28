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Источник Правда.Ру

Губерниев: лишь бы Логинов не ушел из спорта

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Дмитрий Губерниев прокомментировал отказ российского биатлониста Александра Логинова выступать на масс-старте заключительного этапа Чемпионата мира.

"Сашу довели. Это его личное решение. Это понимаю! Лишь бы он только не закончил спортивную карьеру. Мы будем продолжать болеть за Сашу. Я очень надеюсь, что он будет продолжать бегать, будет продолжать побеждать лидеров и радовать нас", - высказался комментатор.

Губерниев призвал до последнего поддерживать биатлонистов, а также подчеркнул, что все победы российских спортсменов являются "чистыми".

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о первой записи в трудовой книжке Дмитрия Медведева.

Президент России Дмитрий Медведев рассказал, что первая запись в его трудовой книжке была "дворник", передает ВВС. "У меня первая запись в трудовой книжке - дворник, а последняя - президент на настоящий момент. Дворником я, правда, работал, когда в университете учился, но вот мне тогда выдали трудовую книжку", - сообщил Медведев присутствовавшим на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

В ходе торжественной церемонии Медведев вручил награды представителям самых разных профессий, среди которых военные и учителя, ученые и врачи, рабочие и труженики села, деятели науки и культуры, руководители крупных компаний и федеральных СМИ. Государственными наградами были отмечены Вера Васильева и Анатолий Кузнецов, маршал Советского Союза Сергей Соколов, композитор Оскар Фельцман, а также вице-спикер Государственной думы Владимир Жириновский, директор Курчатовского института Михаил Ковальчук.

Звездой Героя России был награжден один из лучших летчиков-испытателей страны, сотрудник ОАО "ОКБ Сухого" Сергей Богдан, пишет РБК. Гендиректору ИТАР-ТАСС Виталию Игнатенко вручили орден "За заслуги перед Отечеством" II степени. Также глава государства за большой вклад в развитие отечественной печати, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность отметил высокой наградой – орденом Почета - главного редактора "Аргументов и фактов" Николая Зятькова.

Орден Александра Невского получил бывший министр обороны СССР, маршал Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны Сергей Соколов, который по сей день занимает должность советника при Министерстве обороны РФ.

Когда церемония вручения наград подошла к концу, Дмитрий Медведев призвал всех вместе честно работать на благо страны, добавляет Life News. "Самое главное, чтобы мы в сложные, иногда переломные периоды развития государства могли сплотиться, могли достигнуть общих целей, могли сконсолидироваться ради будущего нашего великого государства!" -заключил президент.

Последние новости сегодня 28.07.2011

Темы допинг карьера масс-старт александр логинов дмитрий губерниев чемпионат мира по биатлону
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