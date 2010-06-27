Исмаилов узнал имя своего следующего соперника

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов узнал соперника по следующему бою. 12 декабря он должен выйти в октагон на турнире ACA 115.

Соперником Исмаилова станет Иван Штырков, которого называют "Уральским Халком". Место проведения боя будет оглашено позже.

32-летний Штырков провёл в ММА 19 боёв — 17 побед, одна ничья, одно поражение.

34-летний Исмаилов в 19 поединках одержал 16 побед, потерпел два поражения и один свёл к ничьей.

В последнем бою Исмаилов победил Александра Емельяненко. Магу называют третьим по популярности бойцом России после Хабиба Нурмагомедова и Фёдора Емельяненко.

В 2010 году "Правда.Ру" рассказывала о поражении известного российского бойца Фёдора Емельяненко от бразильца Фабрисиу Вердума.

Знаменитый российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко потерпел сенсационное поражение от бразильца Фабрицио Вердуму.

Уже на второй минуте поединка Вердум применил болевой прием, после которого 33-летний Емельяненко был вынужден признать себя побежденным.

В настоящее время стороны обговаривают условия матча-реванша. "Сильнейший человек планеты" горит желанием отомстить Вердуму, да и сам бразилец не прочь снова выйти на ринг с россиянином, сообщает Советский спорт.

Отметим, что это второе поражение Емельяненко за всю его карьеру. Ранее пятикратный чемпион мира уступил в турнире King of Kings 2000 Block. Тогда он не смог продолжить выступление из-за того, что японец Цуеси Косака применил запрещенный прием.