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Переход Мозеса в "Спартак" затягивается, но состоится

Полузащитник "Челси" Виктор Мозес перейдёт в "Спартак" несмотря на некоторую задержку с трансфером. Она объясняется тем, что нигериец пока не может пройти медосмотр для красно-белых, сообщает goalballlive.com.

Переход Мозеса в "Спартак" затягивается, но состоится

Мозес дал соглашение на переход в "Спартак" и подпишет с клубом арендное соглашение на один сезон. В ближайшее время футболист пройдёт медосмотр. Трансферное окно в России открыто до 17 октября.

Нигерийский футболист находится в составе "Челси" с 2012 года. Кроме выступлений в составе лондонцев, он играл в арендах за "Фенербахче", "Интер", "Ливерпуль", "Вест Хэм" и "Кристал Пэлас".

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о четвёртом чемпионском титуле "Челси". В 2010 году команда на одно очко опередила "Манчестер Юнайтед".

Лондонский клуб "Челси" стал четырехкратным чемпионом Англии, разгромив в решающей встрече "Уиган" - 8:0. Примечательно, что перед командой просто стояла задача выиграть, а такого разгромного счета никто не ожидал.

Вместе с клубом чемпионский титул "примерил" на себя и российский футболист Юрий  Жирков (защитник "Челси"), который, правда, не принимал участия в матче с "Уиганом".

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А "Манчестер Юнайтед", несмотря на крупную победу над "Стоук Сити" (4:0) все же не удалось выйти вперед. В результате "МЮ" проиграл ближайшему сопернику всего одно очко.

Добавим, что до этого "Челси" выигрывал чемпионат страны трижды -  в 1955, 2005 и 2006 годах.

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