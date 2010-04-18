Уайлдер попал в больницу с подозрением на разрыв барабанной перепонки

Американский боксер Деонтей Уайлдер был госпитализирован после боя с Тайсоном Фьюри из-за полученных травм. Медики подозревают, что у спортсмена разрыв барабанной перепонки. Боец пожаловался на плохое самочувствие после боя и пропустил пресс-конференцию.

Во время боя у Уайлдера сочилась кровь из левого уха из-за нескольких сильных пропущенных ударов. Также медики зашили боксеру разорванную губу.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о госпитализации известного итальянского режиссера Тинто Брасса.

Известный итальянский кинорежиссер Тинто Брасс был в срочном порядке госпитализирован в больницу Сан-Бортоло. У Брасса подозревают кровоизлияние в мозг.

Местные СМИ передают, что 77-летний режиссер эротического кино помещен в палату интенсивной терапии нейрохирургического отделения клиники. Врачи оценивают его состояние как тяжелое и отмечают, что возможности провести пациенту хирургическую операцию пока нет.

Буквально за день до этого, в субботу, Брасс участвовал в киносмотре, посвященном его творчеству, и даже задержался на банкете в свою честь.