Домрачева высказалась о ситуации в Белоруссии после избиения брата

Олимпийская чемпионка Дарья Домрачева высказала свою позицию по продолжающимся в Белоруссии акциям протеста. В понедельник силовые органы в Минске задержали её брата Никиту.

Молодого человека обвинили в участии в несанкционированных митингах, но сам парень утверждает, что просто ехал на велосипеде к маме. По его словам, "люди в чёрном" схватили его, избили, обыскали и выпустили через несколько часов.

Домрачева, которая ранее высказывала нейтральную позиции и призывала "прекратить насилие", сейчас высказалась с критикой органов власти. Спортсменка считает, что последние действия не позволяют разрешить проблемы в стране.

"На данный момент, я пока не вижу того своего шага, совершив который, смогу по-настоящему помочь решению проблем в стране. А вот со стороны государственных органов, чтобы урегулировать ситуацию и решить проблемы людей, должны найтись идеи поинтереснее, чем "завалили/арестовали/уволили". Не в первобытном же веке живём. Люди хотят быть услышанными. Нужно всем успокоиться и все обсудить, возможно, это приблизит к заветной цели — справедливой, мирной, спокойной, красивой, развивающейся стране… У всех же эта цель такова?" — написала Домрачева в Facebook.

В 2009 году "Правда.Ру" рассказывала об одной из первых наград Домрачевой в гонках Кубка мира. Она завоевала бронзу на этапе в шведском Эстерсунде.

В ходе соревнований, стартовавших в среду в шведском городе Эстерсунд, Светлана Слепцова сделала два промаха на четырех огневых рубежах, уступив ставшей чемпионкой шведке Хелене Юнссон 1 минуту 26,7 секунды.

Результат Юнссон составил 43 минуты 1,4 секунды, дистанция далась ей всего с одним промахом. "Серебро" взяла ее соотечественница Анна-Карин Олофссон, уступившая своей коллеге 26,2 секунды. "Бронза" досталась представительнице Белоруссии Дарье Домрачевой (+1.16,4).